Un grupo de veciños de Campolameiro visita a Catedral de Santiago pouco antes de pechar a Porta Santa ata o Xacobeo 2027

Un total de 106 veciños de Campo Lameiro, acompañados do cura párroco Fermín Santiago Iglesias, desafiaron ás inclemencias do tempo e peregrinaron a Compostela antes de que pechasen a Porta Santa ata o Xacobeo 2027.

Saíron en dous autobuses desde a Praza do Concello, en Campo Lameiro, e chegaron á capital de Galicia este venres onde se concentraron na Alameda para camiñar ata a Catedral. No tramo participaron varios nonaxenarios que desafiaron á choiva e aos seus problemas de mobilidade para chegar ata o sepulcro do Apóstolo. A expedición fixo o camiño cantando baixo unha incesante choiva e forte vento.

Os membros da expedición pasaron pola Porta Santa, visitaron a tumba do Apóstolo, estiveron na Hora Santa e na parroquia da Corticela onde o seu párroco ofreceulles unha completa explicación sobre as distintas etapas históricas e construtivas da Catedral, as peregrinacións e o fenómeno xacobeo que move millóns de persoas.

Durante a súa estancia en Compostela, os veciños de Campo Lameiro estiveron co arcebispo Xulián Barrio que este sábado abrazou á figura do Apóstolo no altar maior, un ritual que estivo vetado estes dous últimos anos por razón sanitarias debido á pandemia do coronavirus.

Foi na cerimonia de peche da Porta Santa que clausurou este atípico "bienio xubilar" e na que estivo presente o recordo ao papa emérito Benedicto XVI, que tamén peregrinou a Compostela hai doce anos.

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, exerceu como delegado rexio.