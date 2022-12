A Xunta activa a alerta laranxa por choiva

A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Vicepresidencia Segunda da Xunta vén de activar a alerta laranxa por choiva no centro e sur da provincia de Lugo; no sur, noroeste e Miño de Ourense; e en toda a provincia de Pontevedra.

Segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET), o fenómeno meteorolóxico adverso de nivel laranxa comezará a últimas horas de hoxe cunha precipitación acumulada en 12 horas de 80 mm. As provincias da Coruña e de Pontevedra están xa desde o mediodía en aviso amarelo, e as de Lugo e Ourense estarano a partir de media tarde, con precipitacións acumuladas que poden acadar os 50 mm en 12 horas e os 15 mm nunha hora.

Canto ao vento, un fenómeno meteorolóxico adverso de nivel laranxa en curso está a afectar á Mariña de Lugo e ao oeste da Coruña, con refachos de ata 100 km/h. No resto da provincia da Coruña e na de Pontevedra, así como na montaña e no centro de Lugo, hai nivel amarelo con refachos que poderán acadar os 90 km/h.

Por este motivo, e co fin de garantir a seguridade dos bens e as persoas, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, a través do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, informou da situación aos concellos da provincias afectadas; deputacións, servizos provinciais e agrupacións de voluntarios de Protección Civil e aos clubs náuticos, entre outros.

Ante as fortes chuvias e o vento, recoméndase circular con precaución e informarse antes do estado das estradas, evitar pasar preto de árbores, paneis publicitarios, andamios e obxectos que poidan ser derrubados polo vento, non atravesar zonas inundadas ou que poidan chegar a asolagarse, non aparcar nas ribeiras dos ríos, non utilizar vehículos lixeiros nin de pouca estabilidade e retirar todos os obxectos que poidan caer á rúa desde tellados, balcóns e ventás.

Acónsellase consultar a páxina web do CIAE 112, que conta con información meteorolóxica e con ligazóns de interese.

Aínda que sen incidencias de gravidade e sen ter que lamentar danos persoais, os efectos do vento deixáronse notar ao longo de toda a mañá.

Entre as 8 e as 12 horas, o 112 Galicia rexistrou un total de 145 incidencias pola acción do vento. Do mesmo xeito que durante a noite, as máis frecuentes continúan sendo as relacionadas con árbores e pólas nas estradas, con 76, seguidas da prevención de riscos, con 29. En relación a estas últimas, foron varias as veces que se notificou a presenza de postes do tendido eléctrico, tellas, carteis ou outros obxectos que se atopaban a piques de caer.

Tamén son destacables as relacionadas coa caída de cables nas vías de circulación, do que o 112 tivo constancia en 16 ocasións. O resto das incidencias repártense entre a caída de postes telefónicos en estradas (6), os restos de accidentes e diversos obstáculos sobre a calzada (7), e outras que se rexistraron con menos frecuencia, como por exemplo a caída de carteis, pancartas ou sinais de tráfico (1).

No relativo ás provincias, a da Coruña continúa sendo a que máis incidencias sumou ao longo da mañá, con case un cento (94), seguida de Pontevedra (29), Lugo (18) e, por último, Ourense (4).