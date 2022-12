Mensaxe de Fin de Ano do presidente da Xunta de Galicia © Xunta de Galicia

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda lanza a súa primeira mensaxe de Fin de Ano como titular do Goberno galego e elixe para iso o Centro de Acollida ao Peregrino de Santiago de Compostela para "facer balance de todo ou andado neste 2022" no que "batemos ou noso récord histórico de visitantes, máis de seis millóns".

Rueda fala de Galicia afirmando que "esta terra é exemplo de responsabilidade, de estabilidade e de solidariedade" principios, que nos tempos que corren "resultan case rarezas". "Seguiremos polo tanto afastados dá confrontación estéril, pero defenderemos con lealdade e argumentos aquelas causas que entendemos xustas e útiles para esta terra, para Galicia", afirma o presidente da Xunta entrando no terreo da política.

Alfonso Rueda lembra á cidadanía que o "verdadeiramente importante" é "o benestar cotián de Galicia" e expresa o seu orgullo por ter uns "servizos públicos de primeiro nivel" á vez que admite que "é lóxico que sexamos inconformistas e aspiremos sempre á excelencia".

"A Xunta vai seguir facendo todo canto estea na súa man para ofrecer aos galegos a sanidade pública que merecen", comprométese no seu discurso o presidente do Executivo Autonómico, do mesmo xeito que fai coa educación ou as axudas ás familias.

No seu discurso Rueda tamén fai referencia á economía de empresas e familias, expresando o apoio "aos que padecen con dureza as dificultades económicas" e insiste en que "é necesario ser inconformistas e que a cidadanía sinta sempre que a súa calidade de vida é a prioridade de todas as Administracións, sen excepcións. Porque as dificultades non remataron".

"Galicia debe aproveitar as oportunidades que se agochan non contexto económico actual, que tamén as hai", apunta o presidente da Xunta que sinala que "o traballo que fixemos desde Galicia nos últimos meses situou os novos investimentos á nosa porta. Agora só falta que o Goberno central, que é quen ten as chaves do reparto, llela abra para que entren a crear emprego, riqueza e un futuro mellor aquí, en Galicia".

Na súa mensaxe de Fin de Ano, Rueda tamén dedica unhas palabras "á xente nova" aos que anima dicindo: "asegúrovos que con esforzo, constancia e dedicación, a vida que soñades acabará chegando" e compromete que "a Xunta seguirá mellorando as políticas de emprego, as políticas de vivenda e a formación de primeiro nivel".

"HEROICIDADE"

No seu discurso Alfonso Rueda tamén cualifica como "referentes" aos equipos de Emerxencias, aos profesionais da Sanidade, ás forzas de seguridade "e todos os traballadores que nestas datas redobran os esforzos. A súa entrega habitual converteuse en heroicidade na traxedia de Cerdedo-Cotobade. O accidente cobrouse sete vidas que non van desaparecer do noso recordo".

Por último, nun ton máis persoal Alfonso Rueda confesa que "síntome privilexiado por camiñar ao carón das galegas e os galegos en cada nova etapa. Especialmente despois de que o meu compromiso con Galicia dese este ano un novo paso adiante. Ser presidente da Xunta implica, desde logo, a maior honra, pero tamén a maior responsabilidade que poida existir. As novas obrigas que asumín neste ano implican que lles deba pedir moito tempo prestado aos meus, que desde logo cunha xenerosidade inmensa comprenden as miñas preocupacións, comprenden as miñas ausencias e tamén, por que non dicilo, os meus malos momentos".

"Deséxolles que no 2023 afronten os novos retos con prudencia e con sentidiño, pero tamén con optimismo e ilusión. Haberá reveses, sen dúbida, pero os momentos felices, tamén sen dúbida, serán moitos máis. E cando haxa que superar obstáculos, farémolo como sempre fixemos os galegos: apoiándonos os uns aos outros. Desfruten destas festas e moi feliz e venturoso ano 2023 para todos", conclúe a Mensaxe do presidente da Xunta.