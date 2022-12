Ascende a 185.000 euros o orzamento de licitación do Poio Crea

O concelleiro de Promoción Económica e Urbanismo, o socialista Gregorio Agís, informa de que aínda permanece aberto o prazo para a presentación de ofertas para acometer o proxecto ‘Poio Crea’, unha iniciativa que o Concello de Poio impulsa desde este departamento co obxectivo de dar vida a un espacio no que impulsar o emprendemento local e que se situará no Centro de Formación da Reiboa, na parroquia de San Xoán.

O orzamento definitivo desta licitación ascende a un total de 185.409,79 euros.

Tal e como recorda o edil do Goberno local, foi necesario reactivar o concurso de licitación, logo de que quedase deserto. Isto foi debido a que precisouse actualizar a partida destinada ás obras, que se incrementan en máis de 40.000 euros. “Non é algo que nos teña sucedido en Poio de xeito habitual, pero agora, neste contexto actual, co encarecemento de custes de subministro e materiais, obrigounos a volver a sacar a licitación o concurso”, argumenta o titular de Promoción Económica e Urbanismo, que ratifica que unha vez se adxudique a obra os traballos darán comezo “no menor tempo posible”.

Estímase que o Poio Crea terá a capacidade de albergar talleres e actividade empresarial. Tal e como consta na memoria técnica, os traballos contemplan importantes melloras tanto na planta baixa como no primeiro andar do Centro de Formación da Reiboa.

“Con este proxecto damos resposta a unha necesidade importante, xa que Poio é un concello en crecemento, no que cada vez máis xente aposta por emprender novos proxectos empresariais, polo que se fai preciso contar cunhas instalacións deste tipo”, recalcou, ao tempo que reafirmou o compromiso que existe desde o Concello “para continuar impulsando obras, servizos e fórmulas que axuden a continuar reducindo os índices de desemprego, dentro das posibilidades e a marxe de manobra que temos como administración local”.