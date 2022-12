Queixas polo atraso no despregamento da fibra óptica previsto en Sanxenxo

O Concello de Sanxenxo segue recibindo numerosas queixas polo atraso no despregamento de fibra óptica previsto en distintos puntos do municipio.

O goberno local "comprende" o malestar de veciños e visitantes ante as carencias que un servizo básico como internet está a ocasionarlles e lembra que "só o Consello de Ministros pode adxudicar este servizo e esixir ás operadoras que cumpran cos contratos".

A pesar desta situación, o Concello está a facilitar os despregamentos de fibra óptica poñendo ao dispor dos operadores as súas infraestruturas e, en certos casos, mediando entre os veciños e as operadoras para resolver posibles conflitos de paso de canalizacións. En canto ás licenzas e permisos municipais, se os novos tendidos de fibra seguen os antigos do cable de cobre, non só non necesitan permiso, senón que nin sequera precisan de comunicación previa, xa que, segundo a Lei Xeral de Telecomunicacións, Lei 11/2022 do 28 de xuño, no seu artigo 49.11, poden verse como actualizacións tecnolóxicas. En moitos casos, o Concello nin sequera ten coñecemento da súa instalación.

"Por tanto, é rotundamente falso que desde o Concello póñase traba algunha ás operadoras de telefonía, tal e como, están a trasladarlles aos veciños tratando de escudarse ante o incumprimento de previsións", afirman desde o Goberno local.

Na primavera de 2021, o Concello de Sanxenxo tras manter reunións con empresas de telefonía con despregamentos pendentes no municipio e non obter ningunha información clarificadora encargou o primeiro inventario de telecomunicacións. Un documento municipal pioneiro en Galicia que resultou moi clarificador ao detectar 1.251 vivendas e negocios sen este servizo. O inventario posibilitou, ademais, presentar alegacións á "Consulta pública sobre a identificación das zonas sen cobertura a máis de 30 Mbps, a máis de 100 Mbps e a máis de 300 Mbps para 2022” do Goberno de España. Nesta resposta incluíuse información de 8 zonas con problemas de cobertura nas parroquias de Noalla, Dorrón e Nantes, non prevista nos despregamentos estatais.

A principios de verán deste ano, o alcalde, Telmo Martín, enviou unha carta a Telefónica pedíndolle que axilizase o despregamento da fibra óptica xa aprobado no Plan Único 2021, na zona costeira entre Montalvo e A Lanzada debido ao peso turístico do enclave. Ademais, desde o Concello lembran que se prestou tamén asesoramento aos veciños para acollerse a axudas autonómicas para conectar negocios illados con fibra óptica.

A pesar de que a situación mellorou, nestes momentos seguen existindo zonas nas sete parroquias deste concello sen fibra óptica. As operadoras non están a responder coa axilidade que se require, a pesar das axudas directas estatais que están a recibir para o despregamento da internet fóra dos principais centros urbanos.