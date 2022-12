O mal tempo apraza ao 5 de xaneiro o espectáculo pirotécnico de Fin de Ano en Sanxenxo

Festa de Fin de Ano adiantada de Sanxenxo © Asociación O Cubreiro

A previsión de vento e choiva obrigou a aprazar ao 5 de xaneiro o espectáculo pirotécnico co que Sanxenxo ía despedir o ano.

A tirada de lumes realizarase o 5 de xaneiro, ás 21 horas, desde o porto de Sanxenxo como colofón á Cabalgata de Reis que este ano concluirá en Portonovo.

Tamén se cambiará ao 4 de xaneiro o "Chapuzón por unha Ilusión" da Fundación Aladina. Consérvase o horario ás 16:30 horas e a localización, na praia de Silgar.

Polo momento, mantense o Fin de Ano adiantado na Praza de Pascual Veiga, ás 12 do mediodía.

A maxia do Nadal protagonizará o 5 de xaneiro. A xornada comezará co Tren Mago que, por segundo ano consecutivo, percorrerá as parroquias, desde as 10:30 horas, saudando e anunciando a Recepción Real e a cabalgata da tarde.

Para mañá está previsto un sorteo, coa colaboración das Anpas, no que se elixirán aos nenos que poderán acompañar aos Reis Magos durante a cabalgata a bordo do Tren Mago. O acto terá lugar no Pazo de Emilia Pardo Bazán. Os pequenos deberán estar matriculados en cursos desde 6º de Infantil ata 6º de Primaria e estar empadroados en Sanxenxo.

O día 5, os nenos poderán fotografarse e ver de preto ao seu rei favorito na Sala Nauta. Tras a recepción, sairá a Cabalgata que concluirá no porto de Portonovo. A tirada de lumes servirá como broche de ouro á xornada que ademais poderá ser vista tanto desde Sanxenxo como desde Portonovo.

QUEIMA DE CALENDARIOS

Organizado pola asociación O Cubreiro e polo Concello de Sanxenxo, a praza Pascual Veiga despedirá o ano a partir das 11:30 cunha charanga que amenizará e dará ambiente festivo. Ás 12 da mañá, e aproveitando as badaladas que dará o reloxo da Casa do concello, os veciños de Sanxenxo poderán comer as uvas da sorte ou calquera outra alternativa. Tamén haberá un espumoso para brindar polo novo ano cortesía dos locais próximos á devandita praza.

A festa continuará coa queima dos calendarios de 2022, un acto simbólico que pretende deixar atrás os aspectos máis negativos dun exercicio que conclúe.