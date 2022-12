Ferido un serrador tras levar un forte golpe cando traballaba nun monte en Pardavila

Un home resultou ferido tras levar un forte golpe. No momento de producirse o accidente, facía o seu traballo nunha zona de monte, no poboado de Pardavila, situado na PO-313, en Marín.

Desde o 112 informaron que foi a súa esposa quen, pasados dez minutos das doce deste mediodía, contactou coa central de emerxencias para pedir axuda. Indicaba que o seu marido estaba a ser trasladado por un familiar a un lugar onde o puidese recoller un vehículo sanitario, debido a que estaba ferido, levara un golpe moi forte pero non sabía especificar con que. Resaltaba que era serrador e que se atopaba no monte, pero non sabía o que sucedera. Esperaban unha ambulancia na rotonda da zona.

De inmediato, desde o 112 Galicia informouse o persoal do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, á Policía Nacional, Local e aos efectivos de Protección Civil de Marín.

Finalmente, os profesionais sanitarios confirmaron a evacuación do ferido na ambulancia que derivaran ao momento para levalo ao Hospital Montecelo de Pontevedra.