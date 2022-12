Rematan as obras de restauración da capela municipal de San Marco

Nova cuberta da capela do San Marco © Concello de Barro

Algo máis de 18.000 euros investiu o Concello de Barro nun proxecto encamiñado á restauración e posta en valor da capela de San Marco, un templo de titularidade municipal que se atopa dentro dos terreos do Pazo da Crega,

Esta capela, que está datada a finais do século XVIII e foi construída pola familia propietaria do pazo na honra de San Marco e Santo Antonio, estaba en mal estado de conservación posto que a cuberta filtraba moita auga ao interior e a madeira do interior estaba totalmente danada.

Para mellorar o seu estado o goberno municipal executou un proxecto de restauración que consistiu na renovación total da cuberta e da tribuna, financiado con fondos propios.

Durante a execución dos traballos detectáronse danos na campá da capela, polo que foi trasladada ao obradoiro de campás de José Enrique Pérez Ocampo, en Arcos da Condesa, para realizar os traballos de reparación e posta a punto.

O goberno municipal está agardando autorización de Patrimonio para poder instalar tamén un sistema eléctrico e de iluminación e acometer traballos nas fachadas para proceder á limpeza da pedra e eliminar algunhas filtracións de humidade

O alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, séntese "moi satisfeito" polo resultado das obras, pois con este proxecto "puidemos recuperar e pór en valor un espazo patrimonial ao mesmo tempo que gañamos un espazo no que poder facer actividades".

A este respecto, a capela acollerá esta noite un concerto en pequeno formato da arpista Bleuenn Le Friec, que será a primeira de moitas actuacións que se celebrarán neste espazo. A entrada é libre ata completar o aforo.