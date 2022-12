O BNG pide a eliminación "inmediata" do xacinto de auga nas lagoas de Sanxenxo para impedir a súa proliferación

Xacinto de auga, lirio acuático ou camalote © Adega

A deputada do BNG, Rosana Pérez, a través dunha proposición non de lei, instou á Xunta de Galiza "á eliminación inmediata" das poboacións de xacinto de auga nas Lagoas das Cachadas en Sanxenxo, no Rego de Trabe en Culleredo, así como doutras poboacións detectadas, a revisión frecuente de todos os puntos onde se teña detectado o "camalote" e investigar a súa orixe.

Ademais, tamén reclamou "responsabilidades" pola situación xerada xa que a proliferación do xacinto de auga está a provocar a morte doutras especies.

Na súa intervención, Rosana Pérez explicou que nas as últimas semanas véñense detectando en distintas praias do noso país cantidades importantes da especie vexetal, a Eichhornia crassipes, comunmente coñecida como "xacinto de auga, lirio acuático ou camalote".

Ao parecer, dixo, esta especie depredadora procede de Portugal onde leva anos convertida nun importante problema e é especialmente perigosa pola "rapidez coa que se reproduce e polos graves efectos, mesmo mortais sobre outras especies".

Segundo os propios técnicos, explicou a deputada, a súa eliminación só pode ser manual ou con maquinaria especializada, xa que doutro xeito produciría danos irreversibles no ecosistema e formas de vida autóctonas e consideran que a loita contra estas especies invasoras só ten dúas vías: "a existencia de protocolos ou plans preventivos e a actuación rápida no caso da súa aparición". Estes factores levárona a seren incluída na lexislación española e europea como unha das "especies exóticas invasoras preocupantes e a prohibir a súa tenencia e comercialización".

O propio Ministerio de Transición Ecolóxica, engadiu a nacionalista, recolleu no 2019 unha serie de ubicacións con alto risco de aparición da planta, entre elas algunhas áreas das provincias da Coruña e Pontevedra.