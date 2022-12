O PP reclama ao Goberno local de Pontevedra que presente os orzamentos para 2023

O portavoz do grupo municipal do Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, criticou que ao peche do ano "el BNG y PSOE no hayan conseguido aprobar un presupuesto" o que ao seu xuízo supón unha situación que "no beneficia a nadie".

Para o popular incidiu en que, "a estas alturas del año", as contas municipais deberían estar xa presentadas e explicadas.

"Lo que vemos, como con el alumbrado de Navidad, es que se hacen las cosas tarde y mal", dixo o portavoz do PP.

Domínguez asegurou que este atraso "choca frontalmente contra la estabilidad y solvencia que deberían tener las cuentas municipales" xa que "no se pueden disponer de nuevas partidas y no se pueden ni acometer ni pagar obras", destacou o popular.

"Una vez más, Pontevedra se queda atrás", resumiu.

Por último, o PP apunta que esta circunstancia "perjudica gravemente a la economía pontevedresa, ya de por si dañada" polo que urxiu un orzamento "en la mayor brevedad posible y exigimos al BNG y al PSOE que se pongan a trabajar por el bien de todos", rematou Domínguez.