Un menú 'dúas estrelas' para a Noiteboa do comedor social de San Francisco

Menús do comedo de San Francisco elaborados por Pepe Vieira e o seu equipo © EFE / Salvador Sas

Como cada Noiteboa, o menú que se serve aos usuarios habituais do comedor social de San Francisco, en Pontevedra, non corre a cargo dos incansables voluntarios que o atenden o resto do ano.

Á fronte dos fogóns ponse o cociñeiro pontevedrés Xosé Torres Cannas, coñecido popularmente como Pepe Vieira, o encargado de preparar a comida que degustarán nesta entrañable xornada ata 160 persoas en situación de desamparo.

"A idea é devolverlle á cidade de Pontevedra o agarimo que nos dá cada día", sinala a PontevedraViva Pepe Vieira, que o pasado mes de novembro foi recoñecido cunha segunda Estrela Michelín para o seu restaurante en Raxó (Poio), Camiño dá Serpe.

O chef asegura que "nos sentimos uns privilexiados porque acollen con moito agarimo calquera iniciativa que facemos", polo que "o mínimo que podemos facer", asegura ante esta acción solidaria, "é contribuír da maneira que mellor sabemos, que é cociñando".

Desde hai días, Pepe Vieira e o seu equipo levan traballando no menú que entregaron este sábado no comedor social, para o que achegan todos os alimentos que o compoñen, en colaboración con empresas distribuidoras, entre elas Comercial Reyvi e Artesa Rías Baixas.

Os menús, empaquetados para levar, estaban compostos dun entrante, un salpicón de bogavante e encurtidos; tenreira melosa e pastel de polenta, pesto e albáfega como prato principal; e de sobremesa, brownie de chocolate e praliné de abelá tostada.

Antes da pandemia, estes pratos preparábanse nas cociñas do propio comedor social, pero nas tres últimas Noiteboas o cociñado realízase no restaurante do chef pontevedrés "porque nos recomendaron que o entregásemos".

Así, cada un dos usuarios deste comedor leva o seu menú individualizado en táperes, o que lles permite que "se non queren comelo hoxe, pódeno cear ou mesmo comer mañá", ao ser uns preparados que aguantan ben un par de días.

O cociñeiro destaca que, con esta iniciativa, buscan contribuír ao labor que, cada día e de maneira organizada levan a cabo os voluntarios deste comedor "para que teñan un día máis desafogado e poidan estar máis tempo coas súas familias".

Ademais, para o propio equipo que capitanea Pepe Vieira esta tradición converteuse nun día "para construír lazos" entre eles, ao implicarse todo o seu persoal no deseño, elaboración e repartición dos menús, algo que segundo recoñece "repórtanos moi bo rollo".

Para eles, en definitiva, non é un día de traballo máis xa que, sen dúbida, é unha das xornadas máis satisfactorias do ano, ao contribuír a que unhas festas "que non a todos chegan por igual" poida ser algo especial tamén para os que non teñen moito que celebrar.