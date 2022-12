Remata a instalación da nova pista polideportiva do parque da Praza de Europa

O concelleiro Iván Puentes na nova pista multideportiva de Monte Porreiro © Concello de Pontevedra

A empresa adxudicataria Garocaprim SL vén de rematar a instalación das porterías, as canastras e o peche perimetral da nova pista polideportiva do parque da Praza de Europa, no barrio de Monte Porreiro.

O concelleiro de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes, asegurou "os traballos de pintado da pista serán realizados unha vez que pasen as choivas", de xeito a veciñanza poida estreala "tralas vacacións de Nadal".

O Concello destinou unha achega económica de 44.467 euros a estas obras, que inclúen o axardinamento da Praza de Europa, a mellora da iluminación e a instalación de bancos, papeleiras e puntos de recarga para teléfonos móbiles.

A Concellería que dirixe Puentes tamén puxo en marcha as obras de mellora paisaxística e axardinamento do contorno do parque infantil, ao que será trasladada a oliveira da Praza de España.

Puentes avanzou que o parque infantil da Praza de Europa, que o seu departamento mellorou coa instalación dunha tirolina de máis de 20 metros de lonxitude e que adaptou á normativa autonómica e europea en materia de seguridade, "será ampliado con máis xogos e tamén se acometerá a substitución do seu chan de herba sintética".