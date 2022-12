Prisión para seis detidos nunha operación da Garda Civil que confirma a ruta africana como unha das máis utilizadas polas redes de narcos galegos

Axentes da Garda Civil escoltan uno dos detidos na operación Sugar Brown © EFE/ Salvador Sas

Seis dos 16 detidos na operación antidroga desenvolta esta semana pola Garda Civil con epicentro na comarca do Salnés están xa en prisión. A maxistrada do Xulgado de Instrución número 1 de Vigo xa decretou o mércores o ingreso en prisión dos tres tripulantes dun barco capturado en Canarias con 3.300 quilos de cocaína e este xoves tomou a mesma decisión sobre outros tres.

Durante toda a xornada deste xoves, pasaron a disposición xudicial en Vigo 13 dos 16 detidos, mentres que os outros tres xa declararan o día anterior prol videoconferencia desde Canarias. Dos 13 deste segundo día, para tres decretouse o ingreso en prisión provisional, comunicada e sen fianza.

A posta a disposición xudicial demorouse ata as 23.30 horas da noite do xoves e a decisión xudicial deuse a coñecer este venres. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou que todos están investigados por un delito contra a saúde pública.

En canto aos outros tres detidos, a maxistrada decretou a posta en liberdade, investigados polo mesmo delito.

Todos foron detidos na denominada operación Sugar Brown, desenvolta polo Equipo Contra o Crime Organizado con sede en Galicia (ECO Galicia) de UCO e o Equipo de Delincuencia Organizada e Antidroga (EDOA) da Garda Civil de Pontevedra en colaboración coa DEA estadounidense (Drug Enforcement Administration), a NCA británica (National Crime Agency), MAOC (Centro de Análise e Operacións Marítimas en materia de Narcotráfico) e autoridades senegalesas.

Unha vez concluída a operación, a Garda Civil dá por desarticulada "completamente" una das maiores organizacións galegas dedicada tanto á introdución de grandes cantidades de cocaína e heroína en territorio nacional.

O barco pesqueiro interceptado tiña 3.300 quilogramos de cocaína no seu interior. Foi abordado ao norte do arquipélago canario e logo a droga descargouse no Porto de Santa Cruz de Tenerife. Tiña destino a un punto sen determinar das costas de Galicia.

Os responsables desta importante remesa de cocaína pertencen a unha organización criminal asentada en Galicia, quen utilizaba para a introdución do estupefaciente barcos que simulaban campañas de pesca en augas do océano atlántico, próximas a costas africanas.

A investigación iniciouse a principios de 2022 e permitiu identificar á totalidade dos integrantes da organización e a súa dinámica. Os investigadores puideron debullar todos os pasos loxísticos que culminarían coa introdución do estupefaciente finalmente aprehendido.

Esta importante operación confirma o roteiro africano como un dos itinerarios máis utilizados polas grandes organizacións de narcotraficantes, ao consideralo como un dos máis "seguros" e con maior garantía de éxito para os seus intereses.

Da mesma maneira, a Garda Civil ha detectando desde hai tempo que determinadas organizacións galegas incrementaron paulatinamente as súas infraestruturas neste sentido para introducir estupefacientes a través deste itinerario.

De feito, durante o desenvolvemento desta investigación, púidose monitorizar o desprazamento dalgúns membros da organización investigada a Senegal co obxectivo de organizar e coordinar persoalmente este cargamento de cocaína, encargándose tanto do frete do barco, como da contratación da tripulación, tendo previsto da mesma maneira, que embarcacións sairían ao encontro deste barco segundo achegásese ao seu destino.

Unha das singularidades desta operación é que supón unha das contadas ocasións nas que os investigadores puideron acreditar todas as xestións e encontros mantidos que culminarían coa introdución dunha inxente cantidade de cocaína en territorio nacional.

Os axentes tamén puideron determinar que o grupo investigado contaba con sofisticados medios para o transporte do estupefaciente por distintas provincias españolas, que lles permitía prescindir mesmo doutros vehículos lanzadeira que avisarían de posibles controis policiais, ao contar con sofisticados métodos de ocultación en dobres fondos hidráulicos nos vehículos que utilizaban, ao que se sumaba o uso de mensaxería encriptada entre as comunicacións dos seus integrantes.

Dirixida polo Xulgado de Instrución número 1 de Vigo e pola Fiscalía Antidroga de Pontevedra, o martes deixou 13 detencións nas provincias de Pontevedra, Ourense e A Coruña, entre eles, varios nas localidades de Vilagarcía, Cambados e Vigo.

Realizáronse 14 rexistros que permitiron a intervención de 1 quilogramos de heroína, 1,5 quilogramos de cocaína, 20.000 euros, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos encriptados, sofisticados dispositivos de detección de medios técnicos, así como abundante documentación e efectos de gran interese para a operación.