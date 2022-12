Persoal de Acciona sae á rúa para reclamar a readmisión dunha traballadora da limpeza hospitalaria

Protesta do persoal de Acciona polo despedimento dunha traballadora da limpeza © CIG

Traballadoras do servizo de limpeza dos hospitais Provincial e Montecelo percorreron en manifestación as principais rúas do centro da cidade para reclamar a readmisión dunha compañeira despedida por Acciona, a empresa concesionaria, alegando "baixo rendemento" tras regresar dunha baixa médica de longa duración.

Ademais de rexeitar a decisión, coa protesta queren poñer o foco tamén no "deterioro" que, ao seu xuízo, está a experimentar o servizo nos últimos tempos por falta de persoal.

Durante a marcha berráronse consignas como "Acciona despide, Sergas consinte", "Limpeza hospitalaria solución", "Sergas, escoita, estamos en loita" e "Acciona culpable, Sergas responsable".

Esta mobilización fai parte da compaña de protestas que as empregadas de Acciona están a desenvolver contra o despedimento da compañeira. Nos vindeiros días acordarán novas medidas de presión "se a empresa non dá marcha atrás na súa decisión", sen descartar a posibilidade de convocar folga.

Dende a representación sindical, con presenza da CIG, CCOO e UGT, consideran que con esta rescisión de contrato Acciona pretende "amedrentar as traballadoras para evitar na medida do posible que collan baixas" e lembran que a empregada despedida "non tivo sequera un apercibimento por parte da dirección".

Esta representación sindical sospeita que con esta decisión a empresa aproveita tamén para "aforrar custes salariais mediante a amortización da súa praza", tendo en conta que no prego de condicións do servizo non figura o persoal mínimo que hai que ter para levar a cabo a limpeza. "Ademais, a traballadora ten unha antigüidade de cinco anos, polo que lles sae barato despedila", engaden.

Neste mesmo sentido critican tamén o feito de que Acciona non estea a cubrir as xubilacións, "o que deixa o servizo nun estado crítico por falta de persoal".

Finalmente, censuran que a concesionaria non tivese respondido a súa solicitude de xuntanza para abordar o despedimento, ao tempo que reclaman a intervención do xerente da Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés no conflito.