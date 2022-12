Trasladado ao hospital un home ao sufrir queimaduras no incendio dunha vivenda en Marín

Trasladado un home ao sufrir queimaduras no incendio dunha vivenda en Marín. O afectado foi trasladado en ambulancia polos servizos sanitarios, mentres que o domicilio, de reducidas dimensións, ardeu por completo.

O 112 Galicia tivo constancia deste suceso ás 2 horas da madrugada, cando un particular indicou que ardía unha pequena vivenda situada no canellón do Inferniño, en Marín.

Desde o 112 deuse aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aos Bombeiros do Morrazo e á Policía Local de Marín. Á súa vez, quedaron informados os Bombeiros de Pontevedra e os membros de Protección Civil do municipio.

Cando finalizaron a súa intervención, os Bombeiros do Morrazo fixeron balance dos danos materiais, e confirmaron que ardeu a totalidade da vivenda afectada.

Pola súa banda, os servizos sanitarios trasladaron en ambulancia á única persoa afectada, con queimaduras.