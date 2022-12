Carmela Silva acusa ao Constitucional de suplantar a soberanía popular

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, acusou ao Tribunal Constitucional de suplantar a soberanía popular coa súa decisión suspender de forma urxente a tramitación parlamentaria, xa no Senado, das dúas emendas polas que se modifica o sistema de elección e chegada dos dous candidatos ao TC que nomea o Consello Xeral do Poder Xudicial, admitindo así as medidas cautelarísimas solicitadas polo PP no seu recurso contra as devanditas emendas.

Nunha comparecencia pública no Pazo Provincial a presidenta da Deputación de Pontevedra quixo mostrar a súa "inmensa preocupación" ante esta "situación inédita na democracia española" lembrando que "en 44 anos nunca o Tribunal Constitucional tiña interferido no Estado de Dereito suplantando a soberanía popular" que, tal e como sinalou "reside no pobo e está representada polos parlamentos do Estado, polo Congreso e polo Senado".

A mandataria socialista sinalou que seis maxistrados, "particularmente o seu presidente, onte romperon coa división de poderes".

Carmela Silva incidiu en que ela é licenciada en Dereito Económico, "encántame o dereito constitucional, estudeino moito, saquei boas notas e sei do que falo" e por iso destacou que o Constitucional "non pode nunca, en ningún caso, impedir un debate lexislativo e unha votación de normas, nunca". "Non soamente no noso país, senón en ningún", engadiu.

Dito isto, a presidenta da Deputación de Pontevedra sinalou "con claridade e rotundidade" ao presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo a quen "lle vale todo".

"Agora xa o coñece toda España. Ata o de agora coñeciámolo aquí en Galicia. Sempre lle valeu todo. Pero eu nunca crin que fora capaz de chegar a extralimitarse desta forma", criticou Carmela Silva.

A presidenta pontevedresa fixo súa a recomendación de Pedro Sánchez de "serenidade para facer fronte ao ataque máis grave producido en democracia no noso país" e tamén "fortaleza para aprobar, de forma inmediata, unha lei orgánica que permita que a insubordinación que durante catro anos levamos sufrindo para renovar o Consello Xeral do Poder Xudicial sexa limitada pola lei".

Ademais, Carmela Silva fixo fincapé en "o principio de legalidade que ten que cumprir todo o mundo, moi particularmente o Poder Xudicial".

A presidenta reiterou que "ningún demócrata pode compartir esta resolución" do Tribunal Constitucional polo que "hai que ter serenidade, hai que acatar esa resolución, pero hai que ter a fortaleza de poñer en marcha a normativa necesaria para garantir a soberanía popular e para garantir o cumprimento da Constitución Española" que, segundo lembrou, "obriga a renovar tanto o Tribunal Constitucional como o Consello Xeral do Poder Xudicial".

"Hoxe é un día triste para a democracia", sentenciou Carmela Silva antes de preguntar aos populares "non hai ningún militante ou dirixente do Partido Popular que vaia a saír a defender a Constitución e a democracia? van asumir esta tolería do señor Feijóo?".

Carmela Silva xustificou as súas declaracións apuntando que "no día de hoxe, calquera demócrata, moito máis se é unha representante lexítima da cidadanía, ten que facer unha valoración do que ocorreu onte".