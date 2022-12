© Subdelegación do Goberno e Pontevedra

O Goberno activa unha nova edición do Plan de Vialidade Invernal para a provincia de Pontevedra, que supón o despregamento de medios para garantir a seguridade na circulación polas estradas do Estado durante o inverno, en condicións meteorolóxicas adversas.

Este plan vaise desenvolver ata o mes de abril e contará este ano cun total de 10 camións quitaneves, 5 plantas de salmoira e 7 silos de sal.

Na actualidade, a provincia conta con 2.080 toneladas de sal e 119.000 litros de salmoira almacenados nos silos. Como cada campaña, estas cantidades forman o acopio inicial que aumentará dependendo das necesidades que se presenten durante o inverno.

Estes medios, pertencentes ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, están repartidos entre os tres sectores nos que se divide a provincia e teñen como obxectivo garantir e facilitar o tránsito de vehículos durante situacións meteorolóxicas adversas.

A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, presidiu este martes o acto de firma do protocolo, que contempla a vixilancia e limpeza dos 537 quilómetros que compoñen a Rede de Estradas do Estado na provincia.

Asinaron o documento o coronel xefe da Comandancia da Garda Civil en Pontevedra, Simón Venzal; o xefe do subsector de Tráfico da Garda Civil en Pontevedra; o comisario xefe da Comisaría Provincial do Corpo Nacional de Policía en Pontevedra, Juan José Díaz; o xefe da Unidade de Estradas do Estado en Pontevedra, Pablo Domínguez; e a xefa provincial de Tráfico en Pontevedra, Paula Yubero.

Larriba aproveitou para agradecer o esforzo do persoal que traballa para dar a máxima seguridade aos condutores e facilitar a fluidez do tráfico na rede de estradas e autovías e apelou á prudencia dos condutores para prestar atención ás condicións dos vehículos e adaptar a súa condución ao clima e ao estado das vías.