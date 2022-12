A Aldea de Nadal reloce en Campo Lameiro

Iluminación da Aldea de Nadal en Campo Lameiro © Concello de Campo Lameiro Iluminación da Aldea de Nadal en Campo Lameiro © Concello de Campo Lameiro Iluminación da Aldea de Nadal en Campo Lameiro © Concello de Campo Lameiro Iluminación da Aldea de Nadal en Campo Lameiro © Concello de Campo Lameiro

A iluminación da Aldea de Nadal inicia a celebración desta festividade en Campo Lameiro. Este espazo foi creado de maneira artesanal con participación veciñal e pódese visitar na Carballeira.

Á inauguración acudiron Papá Noel e varios elfos. Carlos Costa, alcalde do municipio, tamén anuncia a convocatoria de varios concursos para promocionar a compra no comercio local, ademais doutras iniciativas como a decoración dunha árbore do Nadal con obxectos doados pola veciñanza.

Entre os concursos organízase a terceira edición do certame de decoración interior e exterior de vivendas; de decoración de escaparates comerciais e o de elaboración dun debuxo infantil para elixir a postal oficial de felicitación do Concello.

Os concursos son os seguintes:

- Concurso Recuncho de Nadal. Seleccionarase a mellor decoración interior dun espazo da vivenda decorado con motivos destas festas. Poderán participar todas as persoas empadroadas no municipio, maiores de 18 anos. Terán que enviar unha foto ao correo electrónico info@campolameiro.com indicando como asunto "Recuncho de Nadal" cos datos da persoa concursante. Só admítese unha foto por persoa empadroada. O prazo para participar finaliza o 22 de decembro.

- Concurso Un Nadal para soñar. Escollerase a mellor decoración exterior de vivendas e xardíns, que sexa visible desde a vía pública. Poderá participar maiores de 18 anos empadroados en Campo Lameiro. Tamén será necesario enviar unha foto ao mesmo correo electrónico co lema "Un nadal para soñar" cos datos persoais. O prazo finaliza o 22 de decembro.

- Concurso de Decoración de Escaparates do comercio local. Avaliarase o mellor escaparate e interior dos establecementos. Poderá participar todos os comercios e negocios do municipio. Terán que enviar a foto a info@campolameiro.com indicando "Decoración de Escaparates do comercio local" co nome do establecemento e representante, ademais do número de teléfono. Só admitirase unha foto por establecemento. O prazo para participar finaliza este xoves 22.

Establécense tres premios de vales de 50, 75 e 100 euros para trocar no comercio local. O Concello emitirá os bonos de compra ás persoas premiadas, que poderán solicitar unha fragmentación da contía total en bonos de cantidades inferiores, sempre en cifras redondeadas e non inferiores a 25 euros.