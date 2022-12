Aparece flotando na auga o corpo dun veciño da Illa de Arousa desaparecido

Porto do Xufre, na Illa de Arousa © PontevedraViva

Fatal desenlace para a desaparición dun veciño da Illa de Arousa de 51 anos ao que a súa familia viu por última vez o sábado. Este luns, o seu corpo sen vida apareceu flotando na auga no peirao do Xufre, nesta mesma localidade.

Fontes oficiais da Garda Civil confirman que o home foi localizado e determinouse a morte xudicial, que agora está pendente da realización da autopsia ao corpo.

A familia denunciou a súa desaparición este domingo porque non sabían nada deste home desde a mañá do sábado e púidose pescudar que un coñecido víralle por última vez na madrugada do sábado ao domingo no pantalán do Xufre, preto de onde finalmente apareceu.

Tras a denuncia, púxose en marcha un operativo de procura e mariñeiros da Confraría da Illa localizárono sobre as 10.40 horas deste luns, a uns 150 metros da zona na que presuntamente caeu ao mar