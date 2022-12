Alertan dun aumento dos roubos, rifas e lesións en Pontevedra no terceiro trimestre

O sindicato Confederación Española de Policía (CEP) alertou este luns de que as últimas estatísticas da Secretaría de Estado de Seguridade revelan que Pontevedra é a provincia galega que leva o "triste galardón de ser na que máis aumenta a delincuencia".

Comparando coas mesmas datas do ano pasado, no terceiro trimestre as infraccións penais aumentaron nesta provincia un 20,4%. Aumentaron as rifas e lesións un 32,9%; os roubos con violencia e intimidación, un 40%; os roubos con forza en domicilios, establecementos e outras instalacións, un 33%; os furtos, un 50,2%; e as subtraccións de vehículos, un 54,1%.

Na cidade de Pontevedra, segundo CEP, as infraccións penais aumentaron un 16,3% e chama a atención o incremento dos delitos contra a liberdade e indemnidade sexual, un aumento do 15%.

Ademais, os roubos con violencia e intimidación aumentaron un 27,3%; os roubos con forza en domicilios, establecementos e outras instalacións creceron un 26,4%; e os furtos foron os delitos que máis aumentaron, un 62,2%-

No caso de Pontevedra, desde CEP lembran que para abordar estes delitos en aumento levan tempo solicitando a creación dunha Unidade de Prevención e Reacción en Pontevedra para dar servizo a esta cidade e outras localidades limítrofes como Marín.

Para este sindicato, Vilagarcía de Arousa é outra mostra máis dese incremento, pois nos primeiros nove meses do ano 2022 aumentaron as agresións sexuais, os roubos con violencia e intimidación, os roubos con forza en domicilios, establecementos e outras instalacións, os furtos e a subtracción de vehículos.

"A Policía Nacional en Vilagarcía é como Wally, dinche que está, pero ninguén a ve, e non será a primeira nin a última vez que a Garda Civil terá que socorrer ou facer servizos de seguridade cidadá nesta localidade pola falta de efectivos policiais", critican.