O sentido agradecemento "a toda España" e aos seus coidadores dos maiores de Campolongo

Carmen, residente de Campolongo, con Alfonso Rueda © Mónica Patxot

"En nome de todos os residentes, dou as grazas a toda España". Fala Carmen, unha muller natural de Vigo que desde fai sete anos e medio vive na residencia de maiores de Campolongo e, en nome do centenar de usuarios actuais do centro, dá as grazas polas máis de 6.000 cartas que recibiron nas dúas últimas semanas.

O director da residencia, Juan José López, fixo un emotivo chamamento a principios de decembro para que a sociedade enviase cartas aos residentes con felicitacións e mensaxes de agarimo para combater a soidade durante o Nadal. A resposta resultou abafadora e chegaron misivas desde toda España, moitas delas enviadas polos propios veciños de Pontevedra e por nenos de colexios de distintas localidades.

#Ante esta resposta da sociedade, Carmen quixo aproveitar a visita do presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ao centro para pedir aos medios de comunicación unha tribuna desde a que mostrar todo o seu agradecemento. Xusto antes, estivera lendo as primeiras cartas á beira do mandatario galego e mostrando un gran sorriso #ante cada nova mensaxe.

Dá as grazas a todas as persoas que "nos mandaron cartas", porque, "un detalle moi bonito e moi agradecido", e detense de forma especial en mostrar a súa gratitude coas persoas que están aí ao seu lado todo o ano, xa estaban antes de que estas cartas empezasen a encher o centro e seguirán cando pase o Nadal e esta onda de solidariedade.

"A todos os que nos atenden, moitas grazas, que nos atenden de día e de noite", dixo en nome de todos os seus compañeiros, previa petición de permiso ao director. Grazas a todos os traballadores do centro, explicou, suplen a falta de visitas ou de compañía que sofre unha alta porcentaxe destes maiores.

Así, "temos compañía, temos limpeza e temos conversacións con elas" e non hai palabras para mostrar toda a gratitude. A eles, aos que seguirán vendo a diario e aos que só coñecen por carta, deséxanlles, ademais, "felices festas e feliz aninovo".

Acompañando a esas cartas tamén chegaron á residencia caixas de bombóns, polvoróns, caramelos, adornos para a árbore de Nadal, uns simpáticos gnomos feitos a man que chegan cada día nunha bolsa sen remitente, lapis de cores, mandalas ou pasatempos, libros e mesmo billetes de lotería. Todo o recibido esperta o seu sorriso e agradecemento.