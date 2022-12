'Dipinto di blu' ou como desde a rúa Marquesa se pode chegar a Singapur, Sudáfrica ou Nova Zelandia

Eva Rodríguez e Gabriel Alarcón, na sede de 'Dipinto di blu' © Mónica Patxot Eva Rodríguez e Gabriel Alarcón, na sede de 'Dipinto di blu' © Mónica Patxot Eva Rodríguez e Gabriel Alarcón amosan o stock de 'Dipinto di blu' © Mónica Patxot Eva Rodríguez amosa parte do stock de 'Dipinto di blu' © Mónica Patxot Eva Rodríguez amosa parte do stock de 'Dipinto di blu' © Mónica Patxot Gabriel Alarcón amosa parte do stock de 'Dipinto di blu' © Mónica Patxot Eva Rodríguez, na sede de 'Dipinto di blu' © Mónica Patxot Eva Rodríguez e Gabriel Alarcón, na sede de 'Dipinto di blu' © Mónica Patxot Eva Rodríguez e Gabriel Alarcón preparan un envío de 'Dipinto di blu' © Mónica Patxot

Desde a rúa Marquesa a Filipinas, Singapur, Hong Kong, Australia, Nova Zelandia, Xapón, Estados Unidos, Panamá, Arxentina, Costa Rica, Cuba, Canadá, Sudáfrica, Islandia, Israel, Albania... e así ata un total de 68 países de todos os continentes, ademais da toda España.

É a viaxe que fan cada semana centos de panos de mesa de papel, papel xaponés, papel de arroz, material para scrapbooking, persoais, pintura ao xiz, tinta chinesa, calcas vitrificables, pasta de neve, pintura perla cream, origami ou pinceis. Parten da sede da empresa que lideran Eva Rodríguez e Gabriel Alarcón e, coa marca comercial de 'Dipinto di blu', chegan a afeccionados ás manualidades, e en particular ao decoupage, de todo o mundo.

O decoupage é unha técnica para realizar manualidades que nos últimos anos gañou adeptos en todo o mundo. Con orixe na palabra francesa "découper", que significa recortar, consiste en decorar todo tipo de superficies, desde cerámica a madeira zapatillas, abanicos lámpadas ou candeas, con imaxes de papel ou de tea recortadas. O material máis estendido son os panos de mesa de papel que se fixan con verniz e logran un resultado similar a pintar o deseño escollido.

E, entre os afeccionados, a empresa de Eva e Gabriel é todo un referente do que saen cada día unha media de 10 pedidos e o selo pontevedrés chega a todos estes destinos.

O seu centro de operacións é un local da rúa Marquesa, en pleno centro de Pontevedra, cuxas paredes están cubertas de arriba abaixo cun total de 8.000 referencias diferentes, que eles venden por unidade.

Non son a única empresa dedicada á venda de panos de mesa por unidade, pero se a que ten máis referencias. É a variedade máis grande de panos de mesa, papel xaponés (e papel xaponés artístico), papel de arroz italiano e material para scrapbooking que se pode atopar nunha única empresa, todo a través da súa páxina web.

Só en panos de mesa, que supoñen ao redor do 80% do seu negocio, teñen máis de 6.000 variedades para todos os gustos e de todas as cores e deseños. De Nadal, de outono, de cans, de gatos, de fútbol, para nenos ou para adultos, para estilos clásicos ou modernos. Teñen, ademais, de todos os tamaños, para cóctel, para buffet... Ademais, inclúen novidades de forma permanente, de modo que no seu catálogo sempre se poden atopar propostas diferentes.

Chama a atención que nun mundo global no que, a través de plataformas como Amazon, todo o mundo ten a golpe de click calquera calquera produto, unha empresa con sede en Pontevedra chegue tan lonxe. A explicación dana Eva e Gabriel: "Amazon vende de todo, pero vende por paquetes. A xente que fai manualidades e quere un pano de mesa, quere unha soa".

"Variedade e compra por unidade, esa é a clave. Se compras un paquete, pagas 5 euros e tes só un estampado e aquí polo mesmo prezo tes 20 diferentes", explican. Desta forma, ten a oportunidade de facer 20 deseños diferentes e non un só 20 veces.

Ao cliente gáñano así e para empresas de venda por xunto non supón un negocio rendible, de aí a clave do pequeno tamaño. "Para Amazon non somos competencia porque non lle interesa un negocio tan pequeno", explican.

Desta forma podes comprar, por exemplo, unha de tamaño máis grande para unha bandexa, unha máis pequena para unha cunca, outra acuñada para deseños de nenos, unha máis para unha lámpada e varias para decorar mobles. Chegaron a ter 78 diferentes nun só pedido.

O habitual é que unha mesma persoa compre 10 ou 20 deseños diferentes, aínda que en épocas como a actual de Nadal están a se atopar con clientes que piden 12 de cada deseño pensando en celebracións como Noiteboa ou Noitevella, pois así teñen as que necesitan para a mesa e pode ser diferente para cada celebración.

A técnica do decoupage está moi estendida por todo o mundo e os seus panos de mesa utilízanas youtubers e influencers con miles de seguidores cos que colaboran para que mostren aos afeccionados os seus mellores trucos e ideas.

As rendas da empresa tomáronas hai tres meses e ambos as compaxinan coa súa profesión, ela xornalista agora especializada no márketing; el, arquitecto no estudo Lendo Arquitectura. Ambos son freelance e teñen tanta ilusión por este proxecto que, durante a mudanza, traballaron día e noite durante dúas semanas seguidas, iluminándose con lanternas suxeitas á cabeza e cun alargador conectado á corrente do seu veciño.

As súas son xa as terceiras mans polas que pasa 'Dipinto di blu'. O seu nome hérdao da súa primeira propietaria, Loredana, unha muller de orixe italiana que tiña unha tenda centrada nas manualidades en Barcelona e impartía talleres de decoupage. Xunto con Montserrat, o seu negocio principal estaba na venda física e tiña unha páxina web como simple apoio.

Os segundos donos compraron a páxina web e "fixérona crecer". Foi o matrimonio formado por Regina e Ricard, e déronlle a dimensión internacional desde Granollers (Barcelona). Cando chegou o momento de xubilarse, venderon a empresa e todo o seu stock a Eva e Gabriel. Para escollelos "influíu a parte emocional", pois Eva traballara con eles como responsable das redes sociais e o márketing da compañía e viron nela a persoa ideal para tomar a substitución.

Foi unha aventura empresarial na que nunca pensaron en meterse e da que agora están moi orgullosos, ademais de agradecidos a Regina e Ricard por todo o apoio prestado, pois "puxéronnos todas as facilidades do mundo". Agora, dedícanlle como mínimo media xornada cada un.

A mercadoría chégalles, fundamentalmente, desde Italia, aínda que van alí onde está a mellor calidade e o papel xaponés chega desde o país nipón e personalízao unha empresa de Córdoba ou os pinceis son de Alla Prima, unha empresa "moi boa" da Coruña.

Unha vez na rúa Marquesa, ordénano meticulosamente por número de referencia. Esas máis de 8.000 referencias están todas na web e, en canto chega o pedido, tramítano deseguido. A rapidez é outra das claves do seu éxito. Unha por unha, con mimo e paciencia, fan a selección do cliente, empaquétana e envíana. "Os días laborables, tardan entre 24 e 72 horas. Se o pedido faise pola mañá, ás veces xa sae pola tarde", din orgullosos.

Eva e Gabriel prepárano con mimo, coidando ao máximo o empaquetado para que chegue ao cliente en perfecto estado de conversación e cun pouco de todo o agarimo que eles poñen no seu traballo. Non é raro que inclúan un pano de mesa de agasallo, un lapis, un adhesivo ou unha nota personalizada.

"Somos unha empresa familiar", gústalles insistir, e no seu ADN está coidar ao cliente. Ela é de Mos, el de Portonovo e, tras pasar ambos os por Barcelona ou A Coruña, agora atoparon en Pontevedra o seu lugar, tanto profesional como persoal.

Na variedade, a atención e as súas ideas está o éxito deste negocio que xa herdaron consolidado e agora están a modernizar. Crearon packs temáticos, incluíron o origami e teñen xa no forno ideas solidarias e orixinais que verán a luz en breve.