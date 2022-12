Penas de prisión para unha rede que traficaba con heroína e a escondía en zulos en montes da comarca

Catro dos sete acusados, durante a vista na que recoñeceron os feitos © Pontevedraviva Catro dos sete acusados, durante a vista na que recoñeceron os feitos © Pontevedraviva Catro dos sete acusados, durante a vista na que recoñeceron os feitos © Pontevedraviva

Catro homes naturais de Europa do Leste recoñeceron na mañá deste xoves na Audiencia Provincial de Pontevedra que entre novembro de 2018 e xaneiro de 2020 dedicáronse a traficar con heroína e metanfetamina usando como piso franco unha vivenda en Vigo e como agochos da droga zulos ocultos baixo terra en zonas boscosas dos lugares de Campo Lameiro e Cerdedo-Cotobade (no lugar de Cutián).

Nesta causa había acusadas sete persoas, pero este xoves tan só foron xulgadas na sección cuarta da Audiencia catro. Outro acusado está en paradoiro descoñecido e dous máis están localizados e non foron a xuízo por enfermidade. Son parella e o marido sufriu un accidente nos últimos días. Aínda que xusto este xoves déronlle o alta no hospital coruñés no que estaba ingresado, recomendáronlle repouso e a súa esposa atopábase con el.

Os tres serán xulgados noutro momento. No caso dos catro xa xulgados, chegaron a un acordo de conformidade co fiscal polo que viron como a súa pena se reducía. Os catro recoñeceron un delito contra a saúde pública polo que cumprirán dous deles tres anos de prisión e os outros dous, cinco anos

Tres dos catro xa xulgados, ademais, recoñeceron un delito de integración de organización criminal polo que cumprirán seis meses máis e os catro deberán pagar unha multa de 16.000 euros.

Un dos acusados atópase nestes momentos en prisión provisional e o acordo permitiranlle conmutar a pena de prisión que queda por cumprir por unha expulsión de España. A partir do día en que se vaia, non poderá regresar durante seis anos, pero aínda se descoñece cando poderá irse. A súa intención é facelo canto antes, se pode ser, antes de Nadal.

Axentes do Equipo de Delincuencia Organizada e Antidroga (EDOA) da Garda Civil e da Brigada Central de Estupefacientes da Policía Nacional determinaron que os cinco acusados dedicábanse á provisión e comercialización de distintas partidas de substancias estupefacientes, en concreto heroína e metanfetamina, das que se provían para a súa lucrativa distribución no mercado ilícito.

Os investigados províanse da heroína que comercializaban introducíndoa desde o estranxeiro en compartimentos ocultos e creados para o efecto nos vehículos dos que dispoñían para a súa ilícita actividade.

As transformacións nos vehículos que empregaban levábanas a cabo en talleres clandestinos, sen actividade legal nin xiro comercial como tales, podéndose concretar a localización de tres deles en polígonos industriais das localidades madrileñas de Ensinanza de Enmedio e Humanes.

Na súa actividade servíanse doutros vehículos para os seus desprazamentos, cos que daban ademais cobertura e prevíñanse de eventuais controis policiais ao transportar substancias estupefacientes nos coches dotados de compartimentos especialmente creados para iso.

Na provincia de Pontevedra, desde a que desenvolvían a súa actividade, dispoñían dun domicilio en Vigo para a súa hospedaxe e para o almacenamento de parte destas substancias. E a ocultación das partidas de heroína que comercializaban levábana a cabo en zulos ocultos baixo terra en zonas boscosas dos lugares de Campo Lameiro e Cutián.