Un condutor bébedo, a xuízo en xaneiro polo homicidio imprudente dunha nai e dous fillos menores

Martes 17 de xaneiro. Ese día téñeno xa marcado no calendario os familiares de María Luisa Gondell e os seus fillos Daniela e Beltrán. 38 anos ela, 13 e 6 os máis pequenos. Os tres faleceron nun accidente mortal rexistrado o 19 de marzo de 2021 en Salceda de Caselas. A tan só dous meses do segundo aniversario, o suposto responsable, un condutor que aquel día circulaba bébedo, sentará no banco dos acusados.

A sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra xulgarao por tres delitos de homicidio por imprudencia grave, en concurso cun delito de condución baixo a influencia de bebidas alcohólicas, polo que a Fiscalía pide que sexa condenado a cinco anos de prisión e á privación do dereito para conducir vehículos de motor e ciclomotores por 9 anos .A familia eleva a pena a nove anos de prisión.

Fontes xudiciais confirman que o xuízo se celebrará ese día, tan só unha semana despois de que a Audiencia retome a actividade xudicial tras o parón de Nadal.

A Fiscalía sostén que na noite do 19 de marzo de 2021 o acusado circulaba no seu Renault Megane pola PO-510 entre O Porriño e Salceda, tras consumir bebidas alcohólicas nunha cantidade que lle impedía facer unha condución adecuada e segura.

Antes de coller o coche, xa tiña síntomas dunha "intoxicación alcohólica notoria" e falaba só, balbuceaba, tiña dificultades para manter o equilibrio. Mesmo caeu quedándose tombado no chan.

Colleu o coche, segundo a Fiscalía, "prescindindo de toda precaución" e circulou a 128 km/h nun tramo limitado a 90. Nun tramo ascendente cunha lixeira curva á dereita, seguiu recto e invadiu o carril contrario, chocando de fronte co turismo no que viaxaba esta familia pontevedresa, natural de Salvaterra.

A pesar de que a nai tentou esquivar ao acusado, non puido evitar a colisión e ela e os seus fillos faleceron no propio lugar do accidente.

O condutor do outro coche deu un resultado de 2,49 gramos de alcol por litro de sangue, é dicir, cinco veces máis da permitida en sangue, 0,5 gramos en sangue e de 0,25 mg en aire expirado).