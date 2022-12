Servizos Sociais de Poio repartirá os 500 quilos de alimentos recadados no festival "Nadal, con parte de ti"

‘Nadal, con parte de ti’, a iniciativa solidaria organizada pola Asociación Virxe da Renda a pasada fin de semana, cumpriu con creces o seu obxectivo. Foron máis de 500 os quilos de alimentos que se recadaron durante o domingo, grazas ás achegas realizadas polos centos de persoas que se deron cita no festival impulsado polo colectivo que preside o compositor de Combarro Miguel Martínez.

Está previsto que nos vindeiros días o departamento de Servizos Sociais inicie o reparto destes alimentos entre as familias máis necesitadas do concello. A concelleira responsable da área, a socialista Rosa Fernández, expresa o seu agradecemento tanto á organización como aos asistentes que fixeron estas doazóns de xeito altruísta. “Son pequenos xestos que axudarán a que moitas veciñas e veciños con menos recursos poidan pasar un Nadal mellor”, sinalou, á vez que salienta o “espírito solidario da nosa sociedade, que volveu a quedar reflectido na boa acollida que tivo esta iniciativa”.

O festival tivo lugar no local da Comunidade de Montes Rega dos Agros e contou coas actuacións das pandeireteiras Armadiña, a Escola de Acordeóns de Campelo, os Marmurios de Leucoíña, a Coral Virxe da Renda e o Coro da 3ª Idade da Casa Rosada. Desde Servizos Sociais tamén se agradece a colaboración do veciño Faustino Ucha, que cedeu un cadro que foi sorteado durante a cita, e ao Pontevedra Club de Fútbol, que fixo entrega dunha bufanda asinada por todos os compoñentes do primeiro equipo e que tamén foi sorteada.

Aquelas persoas que aínda estean interesadas en colaborar na axuda a familias máis necesitadas aínda están a tempo de facer doazóns de alimentos a través doutra campaña. Trátase de ‘Caixas de ilusión’, impulsada por membros da compañía Moura Teatro e da Batucada Os Queimatasas. Desde o pasado mes de novembro, os responsables desta iniciativa repartiron caixas entre un gran número de establecementos do concello, nas que se poden deixar os produtos non perecedoiros. Esta campaña permanecerá activa ata o domingo 18 de decembro.

“Sentimos unha gran emoción e orgullo ao ver a resposta que están a ter estas propostas solidarias entre a nosa veciñanza”, conclúe Rosa Fernández.