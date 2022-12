Funís para a cidadanía coa intención de reciclar o aceite usado

Funil © U.S. Department of Agriculture

A Mancomunidade de Concellos do Morrazo pon en marcha unha campaña informativa sobre a recollida separada de aceite de cociña usado. Ese aceite será destinado á valorización para obtención de biocarburante. Para desenvolver esta iniciativa repartiranse un total de 9.000 embudes entre a cidadanía da comarca, entre a que se atopa a poboación do municipio de Bueu.

A Xunta de Galicia subvenciona con preto de 7.000 euros este proxecto, que tamén conta con fondos europeos.

A proposta incide en que fomentar a reciclaxe deste residuo. Este xoves 15 de decembro, na contorna da Praza de Abastos de Bueu, entre as 10.00 e as 12.00 horas, instalarase unha mesa na que se fará repartición dos funís por parte da mestra composteira municipal.

As persoas que queiran obter un embude poderán solicitalo tamén a través do correo info@mancomunidadedomorrazo.gal ou demandalo directamente no Concello.

Sinalan que está demostrado que un litro de aceite pode contaminar ata 1.000 litros de auga, provocando danos nos mares e ríos. Ademais, a eliminación do aceite doméstico nas depuradoras resulta custoso e pouco eficiente, crea obstrucións nas tubaxes e favorece a aparición de malos cheiros, ademais de impedir o intercambio de osíxeno nos ríos causando a morte de seres vivos por asfixia.

Co aceite recolleito pode obterse un combustible renovable e máis respectuoso co medio ambiente, segundo recorda o Concello de Bueu, e cada tonelada de aceite recolleito e transformado en biocarburante representa un aforro de tres toneladas de emisións de CO2.