O certame Gran de Area 2022 premia obras de Bueu, Cerdedo-Cotobade, O Grove, Ponte Caldelas e Vilaboa

As Delegacións de Vigo, Pontevedra e Ourense do Colexio de Arquitectos de Galicia fallaron os Premios Gran de Area 2022, que destacan a "pequena pero importante aportación á arquitectura, á creación e á posta en valor da contorna".

Este ano presentáronse 63 proxectos de moi diversas escalas e localizacións. Trátase de obras de carácter urbano, habitacional, industrial, comercial ou paisaxístico, e con escalas tamén moi diferentes, desde pequenas intervencións, case estratéxicas, a outras que mesmo resolven espazos urbanos a escala de cidade.

O xurado, "despois de horas de intensas deliberacións", seleccionou 16 obras (7 ubicadas na área de Vigo, 3 na área de Ourense e 6 na área de Pontevedra).

Entre os seis premios de Pontevedra están: a transformación do patio do colexio da Torre-Cela, en Bueu. Un traballo de Fermín González premiado "pola intervención tan necesaria nos espazos escolares, humanizando e iluminando o patio e, cunha mellora notable da vida, do xogo e a educación da cativada".

Tamén premian a obra feita en dúas naves adosadas na Reigosa, en Ponte Caldelas, destinadas a centro loxístico, oficinas, almacenaxe e distribución de auga mineral natural envasada. Un deseño de Luciano González e Miguel Estévez recoñecido por ter un "resultado final que reflicte unha revisión más contemporánea da tipoloxía industrial".

Outro traballo galardoado é a reforma do local do novo restaurante Albanta, en Vilaboa. Un deseño de Santiago Pintos e Jaime Rodríguez que foron quen de "xerar unha linguaxe a través dos materiais, que transmite de xeito claro as sensacións e experiencias que se pretenden nese espazo construído, sen que o limitado do orzamento supoña un impedimento".

Premian tamén á horta e invernadoiro en Culler de Pau, no Grove, un traballo do estudo Prieto Patiño Arquitectura no que valoran "o xeito multiescalar no cal, invernadoiro, parterres, percorridos e sistemas de xestión da auga se adecúan ao programa solicitado sen distorsionar a paisaxe".

Ademáis foi premiado o Centro cultural e turístico Antonio Fraguas, en Cerdedo-Cotobade, deseño de María García Couto premiado "por construír un edificio público singular, ben composto e ben relacionado co seu espazo exterior, sen borrar a memoria do edificio pre existente".

O acto de entrega de diplomas celebrarase en Pontevedra durante o primeiro trimestre de 2023.