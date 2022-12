As Xornadas en Común chegan o xoves á súa terceira edición

Este xoves 15 de decembro celebrarase no Pazo Besada o terceiro encontro das 'Xornadas en Común', organizado pola Concellería de Participación Veciñal, Transparencia de Espazos Cidadáns de Poio e para o que están convocados os 68 colectivos que forman parte do Rexistro Municipal de Asociacións.

Este encontro impúlsase para acadar diferentes obxectivos. A tenente de alcalde e responsable desta concellería, Silvia Día, explica que nestes encontros prestan asesoramento para a realización da actualización anual do Rexistro, a través da Sede Electrónica do Concello.

Ademais, lanzarase unha enquisa, á que se poderá acceder a través dun código QR, que servirá para perfilar a planificación de actuacións e melloras a acometer ao longo do vindeiro ano.

Segundo a información facilitada por Silvia Diaz, mediante este documento "queremos coñecer e ter en conta as suxestións e propostas que nos fagan as asociacións".

Tamén se procederá á actualización das fichas e dos contidos do espazo virtual participaenpoio.gal, "o gran escaparate a través do cal se promociona e dá visibilidade á actividade que desenvolven as asociacións de Poio", explica Silvia Díaz.

A cita deste xoves 15 tamén será unha xornada de convivencia que conta co aliciente de celebrarse no Palacete de Besada, cuxas dependencias veñen de experimentar unha gran transformación, grazas á rehabilitación integral acometida polo Concello e financiada integramente pola Deputación de Pontevedra a través do Plan Concellos.