Propínalle unha puñada á súa parella e o atraso en chegar a xuízo reduce a súa pena a cinco meses

Cinco meses de prisión. É a condena que deberá cumprir un home que en xullo do ano 2017 propinoulle unha forte puñada á súa noiva durante unha discusión que foi presenciada por dous axentes da Policía Nacional. Nun primeiro momento, a pena era de nove meses, pero viu como se reducía pola tardanza en chegar a xuízo.

O Xulgado do Penal número 4 de Pontevedra condenara a este home como autor dun delito de lesións leves no ámbito de violencia contra a muller e aplicáballe a circunstancia atenuante simple de intoxicación leve, pois no momento dos feitos consumira bebidas alcohólicas que lle minguaban levemente as súas capacidades intelectivas e volitivas.

Con todo, o acusado recorreu ese condena e agora a sección cuarta da Audiencia Provincial estimou en parte o seu recurso e acordou aplicarlle tamén a circunstancia atenuante de dilacións indebidas, pois o procedemento estivo totalmente paralizado entre o 8 de marzo de 2019 e o 3 de agosto de 2020.

A Audiencia Provincial recoñece que a tardanza na celebración do acto do xuízo, en parte, debeuse á falta de localización do investigado e da propia prexudicada, pero considera que resulta "relevante" que a causa estivese paralizada durante máis dun ano a pesar de que "se trataba dun procedemento sinxelo e de tramitación simple".

A Audiencia, por tanto, considera que se debe rebaixar a pena nun grao, de aí a redución acordada.

Finalmente, a súa pena de prisión pasou de nove a cinco meses e tamén reduciu as outras penas que lle impuxo, a privación do dereito á tenencia e porte de armas (pasa de dous anos a nove meses); e unha orde de afastamento que lle prohibe comunicarse con ela e achegarse a ela (pasou de dous anos a un ano e cinco meses).

Os feitos polos que está condenado son os mesmos en ambas as sentenzas. O acusado, segundo ambas as resolucións, agrediu á súa noiva sobre a unha da madrugada do 26 de xullo de 2017 durante unha discusión dentro do coche.

A parella estaba aparcada na estrada PO-12 en Pontevedra, empezaron a forcexear, ela pediulle que abandonase o vehículo, el negouse e agarrouna polo pescozo para apartala.

Tras iso, "con ánimo de menoscabar a súa integridade física", deulle unha forte puñada na cara e ela comezou a sangrar abundantemente.

Dous axentes da Policía Nacional estaban nas proximidades e presenciaron a agresión.