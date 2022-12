Arden dous coches e unha moto nun pendello en Pidre

Os bombeiros do Parque municipal de Pontevedra extinguían durante esta noite un incendio que se rexistraba no interior dun pendello que se empregaba como garaxe no lugar de Pidre, nas proximidades do centro social da parroquia de Cerponzóns.

Ao redor das 23.45 iniciábase o lume nesta construción onde se atopaban dous turismos e unha moto, que resultaron totalmente calcinados no suceso. Non se rexistraron danos persoais nin o lume estendeuse a outras edificacións. As chamas quedaban extinguidas sobre as 01.30 horas deste domingo, segundo a información facilitada polos Bombeiros de Pontevedra.

Desde o 112 Galicia, alertado polos propios Bombeiros, informouse desta incidencia á Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Pontevedra e á Policía Local, que se encarga da investigación das causas.

Os bombeiros de Pontevedra tamén tiveron que intervir durante a madrugada deste domingo, ao redor das 06.00 horas, na zona do campus universitario debido ao lume provocado nun contedor de lixo.