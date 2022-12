O Centro de Interpretación da Conserva na Illa, exemplo de "boas prácticas" para o Ministerio de Agricultura

Centro de Interpretación da Conserva e Muelle de Pau © Concello da Illa de Arousa

O denominado 'Centro de Interpretación da Conserva e Muelle de Pau', que desenvolve o Concello da Illa de Arousa, atópase entre os 30 proxectos seleccionados polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para que se inclúa na "Memoria de Boas Prácticas no ámbito municipal rural", documento no que se recollen propostas de diversos municipios de toda España que buscan a mellora da vida dos seus habitantes no terreo social, asociativo, cultural ou económico.

O Ministerio que dirixe Luís Planas entende que o proxecto da Illa mostra un compromiso co futuro da vila e debe ser unha fonte de inspiración para outros municipios.

O Centro de Interpretación permite, a través da realidade aumentada e sobre a antiga fábrica de conservas de Goday rehabilitada, que as persoas visitantes teñan a oportunidade de comprobar como era o traballo, maioritariamente desenvolto por mulleres, nas conserveiras do século XIX.

Este proxecto púxose en marcha polo Concello da Illa co apoio da GDR local e renóvase con frecuencia, ampliando os dispositivos e mellorando os contidos que se presentan.

As visitas poden realizarse de maneira individual ou coa utilización de lentes de realidade aumentada, con volumes en 3D, e unha aplicación, dispoñible en iOS e en Android, coa que se ofrecen detalles sobre a función de cada un dos espazos e elementos desta fábrica de peixe do ano 1879.

Este proxecto multimedia executouse en 2019 cun orzamento de 35.800 euros, coa axuda tamén de fondos Leader. A proposta é unha homenaxe tamén ao patrimonio industrial de Arousa ao estar situado na conserveira pertencente a Juan Goday Güal, un dos emigrantes cataláns que se instalaron en Galicia por aquela época.