A Fiscalía pide once anos de prisión e 1,2 millóns de multa para un albanés que lideraba unha rede de tráfico de heroína desde Arousa

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra sinalou para o xoves e venres da próxima semana a celebración do xuízo contra unha suposta rede de traficantes acusados de introducir heroína en Galicia.

A Fiscalía solicita condenas de nove anos de prisión por un delito contra a saúde pública e outros dous anos de cárcere por integración en grupo criminal e 1,2 millóns de multa para un cidadán de Albania que residía na Illa de Arousa, considerado o xefe do grupo.

Trátase da operación "Fireball-Kazino", instruída por un xulgado de Instrución número 1 de Vilagarcía e despregada en xaneiro de 2019 pola Garda Civil e a Policía Nacional.

O escrito de acusación do Ministerio Fiscal relata como os investigados distribuían heroína e metanfetamina no mercado ilícito, entre novembro de 2018 e xaneiro de 2020, utilizando compartimentos ocultos en vehículos que transformaban en talleres clandestinos das localidades madrileñas de Ensinanza de Enmedio e Humanes. En Galicia, ocultaban a droga enterrándoa en zulos en zonas boscosas de difícil acceso.

A Operación comezou a mediados do mes de xaneiro de 2019, cando se tivo constancia dun significativo repunte da venda de substancias estupefacientes na localidade coruñesa de Carballo. A Garda Civil da Coruña, centrou a súa investigación en Goiáns, controlando un domicilio onde residía unha parella ambos con numerosos antecedentes por tráfico de drogas.

Tras manter un control exhaustivo sobre este domicilio os axentes detectaron varias visitas realizadas, con numerosas medidas de seguridade por parte dun individuo de nacionalidade albanesa, o cal recentemente saíra de prisión e era coñecido polos investigadores pois fora detido pola Garda Civil no pasado 2017.

Conseguiuse pescudar que este individuo atopábase asentado na Illa de Arousa, que non realizaba ningún tipo de actividade remunerada, e facía uso de diversos turismos de gama alta. Este relacionábase con distintas persoas estreitamente vinculadas ao narcotráfico.

Deste xeito púidose detectar a estreita vinculación con outro individuo igualmente con antecedentes por tráfico de drogas, que efectuaba numerosos desprazamentos a Madrid.

O Centro de Intelixencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado (CITCO) comunicou aos investigadores a coincidencia con outra investigación sobre este mesmo individuo por parte da Policía Nacional coordinándose as investigacións de ambos os corpos e traballando de forma conxunta.

A organización contaba cun líder, de orixe albanesa, que era o encargado de establecer os contactos cos distintos compradores na Comunidade galega, así como de levar a cabo as correspondentes negociacións.

Esta organización criminal mantiña un elevado nivel de sofisticación e rigorosas medidas de seguridade nas súas reunións, desprazamentos e comunicacións entre eles.

Contaban cun taller clandestino situado no polígono madrileño de Humanes onde os vehículos usados para a comisión dos delitos pasaban varios meses no interior desta nave onde eran transformados instalado na súa carrocería e interior dos mesmo sofisticados habitáculos de gran tamaño, recubertos de chumbo e imposibles de detectar, ante un eventual control policial onde esconder a droga.

Cando estes vehículos estaban preparados para realizar o transporte, eran rematriculados con placas de Romanía e entregados ás persoas que se encargaban de efectuar longos desprazamentos a bordo dos mesmos ata diversos países de Europa, principalmente os Países Baixos onde eran cargados e regresaban novamente a España.

Estes vehículos, en ocasións viñan directamente a Galicia, e noutras, acudían á nave clandestina de Madrid, onde a droga era traspasada a outros vehículos e transportada a terras galegas.

HEROÍNA ENTERRADA

En Galicia ocultaban as partidas de heroína proveniente de Madrid, en zonas boscosas de difícil acceso, enterradas en diversos puntos para dificultar así o seu achado.

Antes de proceder a unha entrega de heroína a algún dos seus compradores habituais os membros desta banda acudían ás citadas zonas boscosas, tomando exhaustivas medidas de seguridade, para desenterrar aquela cantidade que lles solicitasen. Sempre emprendían a marcha con dous vehículos facendo un deles de lanzadeira para detectar posibles controis policiais.

O pasado xaneiro os axentes encargados da investigación detectaron un dos coches preparados na nave de Madrid regresaba a España procedente de Holanda iniciando o seu seguimento ata a cidade pontevedresa de Vigo onde foi interceptado, achando no mesmo ocultos nun habitáculo de gran tamaño nos baixos do vehículo, 10,5 quilogramos de heroína.

Por mor deste feito foron realizadas 11 detencións e 4 rexistros en domicilios, así como do taller clandestino situado en Madrid, non descartando novas detencións.

No rexistro efectuado na vivenda unifamiliar de Carballo acháronse numerosas doses de heroína e cocaína listas para a súa venda, 35.000 euros, unha escopeta de repetición municionada e co canón recortado e unha arma curta simulada.

Na leira exterior da casa, os cans detectores de drogas de ambos os Corpos localizaron un lugar concreto no que podería esconderse droga. Tras escavar e el os axentes localizaron a unha profundidade de 1,50 metros unha bolsa de gran tamaño que contiña no seu interior perfectamente impermeabilizados máis de 9,5 quilogramos de heroína empaquetados da mesma maneira que os incautados días antes no interior do vehículo en Vigo.