Alberto Acuña, candidato do Partido Popular á alcaldía da Vilaboa

Alberto Acuña, Luisa Piñeiro e Luis López, en Vilaboa © Partido Popular

Nas próximas eleccións municipais de maio, Alberto Acuña liderará a candidatura do Partido Popular á alcaldía de Vilaboa. O portavoz local e coordinador comarcal do PP de Pontevedra anunciaba a decisión no espazo de As Salinas de Ulló, acompañado por Luís López, presidente provincial popular, e por Luisa Piñeiro, secretaria xeral do partido.

Acuña expuxo ante os membros da xunta local que Vilaboa necesita "certezas e non inquietudes; estabilidade e non problemas". Promete "compromiso e moito traballo" coa idea de trasladar o seu proxecto a cada aldea. Asegura que os populares son a "única alternativa" que pode ofrecer un cambio de rumbo ao municipio.

Luís López, pola súa banda, lembrou que a presenza de Alberto Acuña na corporación de Vilaboa en xuño de 2018 supuxo un cambio completo do escenario político porque é "unha persoa coas ideas moi claras, cunha capacidade de liderado indiscutible".

Sinala que durante este período xestionou investimentos coa Xunta e negocio máis axudas para os colectivos co goberno local mostrando a súa preocupación polos residentes. Os populares criticaron a "parálise" actual no goberno municipal de Vilaboa, que lidera César Poza.