Trece centros educativos participan no Concurso de Decoración Sostible de Nadal en Vilagarcía

Adorno de Nadal elaborado con materiais sostibles en Vilagarcía © Concello de Vilagarcía de Arousa

Regresa o Concurso de Decoración Sostible do Nadal a Vilagarcía de Arousa co formato orixinal. Once colexios e dous centros de Educación Especial participarán nesta edición, segundo avanzan desde o Concello.

Concederanse tres premios en metálico aos adornos mellor avaliados polo xurado e un lote de libros a cada un dos centros participantes.

O premio popular será de 150 euros ao traballo máis votado pola cidadanía a través do perfil de Facebook do Concello de Vilagarcía.

Os adornos permanecerán colgados nas árbores do Parque Miguel Hernández. En caso de tempo chuvioso estes elementos decorativos realizados con material sostible expoñeranse no Auditorio municipal.

Durante estes días tamén se pode visitar no Mercado de Nadal en la Praza da II República. Foron instaladas 16 casetas coa participación de 32 comerciantes. Permanecerá aberto ata o 1 de xaneiro.