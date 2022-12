Hora e media ás portas do centro de saúde de Ponte Sampaio á espera dunha chave

Longa e fría espera a que tiveron que realizar na mañá deste mércores os pacientes que tiñan cita para o centro de saúde de Ponte Sampaio. Cando chegaron os primeiros ás 8.00 horas, a porta estaba pechada e unha enfermeira atopábase na porta porque non tiña chaves para acceder. A partir de aí, tocoulles unha espera dun hora e media ata poder entrar.

Tal e como relataron os pacientes afectados, durante esta semana non teñen atención médica, senón só de enfermería. Un profesional desta especialidade acode cada mañá para prestar atención básica á poboación e na mañá deste mércores tiñan citas para a realización de analíticas de sangue ou probas como o control do Sintrom.

A enfermeira á que lle tocaba realizar o servizo este mércores chegou á súa hora, un pouco antes das 8.00 horas da mañá (a esa hora abre o centro), pero non puido entrar porque non tiña chaves e ninguén acudiu a abrirlle a porta.

Aos poucos minutos chegaron os primeiros pacientes e atopárona na porta. Ninguén sabía onde estaba a chave nin a quen lle correspondía abrir a porta.

Buscando unha solución, a profesional acudiu ao bar máis próximo ao centro de saúde para preguntar se tiñan chave e unha traballadora respondeulle que non. Con todo, pouco despois apareceu a solución, pois si que existe unha copia da chave neste negocio, pero a cargo do dono.

Así as cousas, finalmente, ás 9.30 horas deste mércores as portas do consultorio abríronse e puido empezar a atención normal aos pacientes.

Fontes consultadas por este xornal indicaron que normalmente un traballador acode cada mañá a abrir e pechar o centro, pero non saben o motivo de que este mércores non acudise.

Un dos pacientes afectados relatou a PontevedraViva que tiña cita para as 8.15 horas para o control do Sintrom e, cando chegou, a porta estaba pechada e máis pacientes esperando. Quéixase desta falta de organización, pois "se che din que hoxe non traballan, pois non traballan e punto, pero resulta que envían aquí á enfermeira, pero non ten chave".

"É unha vergoña", relata. No seu caso, tampouco corría présa a atención para recibir, pero "hai moita xente que viña para cousas máis importantes". É a primeira vez que acudía esta enfermeira e lamentan que tivese que atoparse con esta situación.