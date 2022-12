Tráfico intensifica os controis ante as celebracións de Nadal "para que todos poidan volver coas súas familias"

Os máximos responsables en materia de tráfico na provincia coincidiron este martes en pedir "prudencia" aos condutores durante estas semanas nas que se está intensificando o tráfico tras as celebracións de comidas e ceas de Nadal.

"Pedimos precaución nestas festas para que todos poidan volver coas súas familias", sinalou o capital responsable do subsector de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra, Antonio Pérez Piteira, mentres que a xefa provincial de Tráfico, Paula Yubero, insistiu en lembrar aos condutores que "é importante ser conscientes da necesidade de non conducir baixo os efectos do alcol ou das drogas".

Así, Yubero lembrou que "mesmo aínda que exista unha taxa mínima de alcol, existe risco de poder sufrir un accidente e todos podemos contribuír a mellorar as cifras de sinistralidade e a pasar unhas boas festas coas nosas familiares e os nosos amigos, que é o máis importante".

Para axudar a lograr esa seguridade viaria, a responsable da Xefatura de Tráfico lembrou que a vixilancia e control nas vías provinciais realízase ao longo de todo o ano en todas as materias, pero nestes momentos están a realizar unha campaña de vixilancia e control de alcol e drogas e, durante todo o mes, intensificarase a vixilancia.

Así, trátase dun "mes difícil" cheo de ceas e celebracións no que a agrupación de Tráfico "vai seguir intensificando a vixilancia nesta e outras materias", sinalou Yubero. Xa constataron un incremento dos desprazamentos.

O capital Piteira nota, de todos os xeitos, que nas vías pontevedresas existe "conciencia e responsabilidade na condución" e iso reflíctese nas estatísticas de sinistralidade, pois este ano rexistráronse na provincia 11 falecidos en accidentes de tráfico, "menos da metade do ano pasado".

O responsable do subsector de Tráfico pide "un pouco de colaboración cos vulnerables", sobre todo cos condutores de motocicletas, que este ano protagonizaron varios accidentes mortais, pero insiste nesa responsabilidade que tamén se viu en que, a pesar das malas condicións climatolóxicas, non aumentou a sinistralidade.