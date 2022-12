Prorrogan dous meses máis as obras de impermeabilización da cuberta do multiusos da Xunqueira

A empresa Sodein obtivo unha prórroga de dous meses para poder rematar as obras de tratamento da cuberta do Pavillón Multiusos da Xunqueira.

A portavoz do Concello de Pontevedra, Anabel Gulías, informou que este luns a Xunta de Goberno Local aprobou esta ampliación do prazo previsto debido a que as "circunstancias meteorolóxicas" impediron acometer as obras de impermeabilización.

A nova data para a conclusión destes traballos é o 6 de febreiro de 2023.

Esta empresa está a reparar a cuberta do Pavillón que está construída con paneis sándwich. Para iso tivo que substituír os canlóns e as baixantes limpando a superficie da cuberta con auga a presión para eliminar o musgo e a sucidade, selando as xuntas dos paneis.

Tamén estaba previsto cambiar o revestimento cunha lámina elástica impermeable e aplicar un verniz de protección cuestiones que a choiva caída durante o mes de novembro atrasou.