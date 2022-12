Absolto un preso da Lama xulgado por violar outro interno

Dous xulgados diferentes absolveron un home xulgado o pasado mes de maio por supostamente violar a outro interno mentres cumpría condena no centro penal da Lama. Xa a Fiscalía pediu a súa absolución e tanto a Audiencia Provincial de Pontevedra como o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmaron que non existiu a agresión sexual, senón que foi unha relación consentida.

O acusado agora absolto é un home que naquel momento estaba na Lama cumprindo unha condena de 9 anos de prisión que lle impuxo a Audiencia Provincial de Ourense por delito de agresión sexual.

Segundo consta nas dúas sentenzas absolutorias, durante os meses de setembro e outubro de 2018 coincidiu no módulo con outro interno de 33 anos de idade e estableceron unha relación na que os días 15 e 28 de outubro mantiveron no cuarto de baño do módulo relaciones sexuais.

O home chegou a xuízo acusado dos delitos de abuso sexual, agresión sexual e delito leve de lesións, pero a sección segunda da Audiencia Provincial concluíu na súa sentenza que "non consta" que o acusado "tivese que vencer unha negativa" do outro home para manter as relacións sexuais.

O outro implicado denunciou que lle obrigaba a manter relacións sexuais á forza e que dixera que se non accedía ía facer todo o posible para que lle quitasen os permisos de saída. "Non consta que mantivese as relacións sexuais en contra da súa vontade", asegura a sentenza ditada polo tribunal provincial, que a suposta vítima recorreu.

O TSXG revisou a causa tras o recurso e confirmou a absolución e tamén o relato de feitos probados do primeiro tribunal.

En ambas as sentenzas absolutorios recóllese que o denunciante está diagnosticado de trastorno orgánico de personalidade, así como de trastorno de control de impulsos e presenta unha diminución nas súas capacidades intelectuais cun déficit encuadrable en intelixencia límite que non inflúe na súa capacidade volitiva porque non limita a súa comprensión da realidade.

En canto ao acusado, destacan as sentenzas que presenta malformacións conxénitas en mans e pés polas que se lle concedeu unha discapacidade do 80%.

Ademais, está diagnosticado de trastorno mixto da personalidade e de trastorno mixto ansioso depresivo como consecuencia do cal realiza tratamento medicamentoso de forma ambulatoria. Tales afeccións non limitan a súa capacidade de comprender os feitos polos que foi acusado e de actuar conforme a esa comprensión.