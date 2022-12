Chaman ao boicot ao tradicional pincho de Nadal do alcalde polos seus "repetidos xestos de desprezo" aos funcionarios

A Xunta de Persoal do Concello de Pontevedra fai unha chamada a todos os funcionarios municipais para que non asistan ao tradicional pincho de Nadal no que o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, adoita homenaxear ao persoa municipal polo seu traballo durante o ano.

Os representantes dos traballadores municipais enviaron unha carta aos funcionarios na que sinalan que "desaconsellamos aos traballadores e traballadoras municipais acudir ao amentado evento".

Ademais, van requirir ao goberno municipal que "cancele calquera xestión dirixida a organizalo" e que o importe que tiña previsto destinar a esta finalidade sexa doado ao Banco de Alimentos en nome dos traballadores e traballadoras municipais.

Desde a Xunta de Persoal realizan estas accións unha vez que tiveron "rumores" de que o alcalde pensaba organizar ese pincho o 16 de decembro e para manifestar o seu malestar pola actitude do Goberno local cos traballadores

Así, consideran que "as palabras fermosas que o alcalde poida dirixir ao persoal non serán certas nin congruentes cos repetidos xestos de desprezo que dirixe aos seus representantes", por iso é polo que non queren que a cita se celebre.

Tamén lembran a "falta de compromiso á hora de aplicar os acordos acadados por todos como a valoración de postos de traballo do ano 2019, acordado pola maioría sindical e o concelleiro de persoal Vicente Legísima".

Segundo explican, en repetidas ocasións tentaron transmitirlle que moitos dos problemas que afectan ao persoal municipal son "causados directamente polas decisións da concelleira correspondente", Carmen Fouces, da que critican que "non ten nin vontade política, nin coñecementos, nin experiencia nin talante para desenvolver unha tarefa de semellante complexidade", pero que Lores "non tivo o máis mínimo pudor en rexeitar a nosa petición".