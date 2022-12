O sindicato ACAIP-UGT demanda máis médicos para a prisión da Lama

O déficit de médicos que se vive na actualidade na sanidade galega tamén afecta o centro penal da Lama. Así o denunciou este sábado o sindicato ACAIP-UXT, que demanda máis profesionais para a prisión pontevedresa.

Con motivo do Día Internacional do Médico, este sindicato denuncia unha situación xeneralizada de déficit de médicos en todos os centros penais á que non é allea a prisión pontevedresa. Así, segundo os datos que manexan, na relación de postos de traballo (RPT) da prisión figuran nove médicos, pero tan só hai cinco, catro deles funcionarios de carreira e un non pertencente á Secretaría Xeral de Institucións Penitenciarias que acaba de ser contratado de forma temporal.

Os profesionais sanitarios actuais que traballan na Lama realizan gardas presenciais as 24 horas do día, unha situación que non se logra noutros centros penais españois nin tampouco nos centros de atención primaria da maioría das áreas sanitarias galegas.

No caso da Lama, desde este sindicato sosteñen que "a carencia de médicos pode supoñer un risco que non soluciona a telemedicina", en especial se se ten en conta o perfil dos pacientes.

Respecto diso, indican que máis do 30% dos internos teñen medicación psiquiátrica e unha alta porcentaxe ten patoloxías diversas como hepatites, VIH ou diabetes e que a poboación flotante de máis de 1.000 internos que hai no centro non se pode equiparar cunha poboación do mesmo número de habitantes do exterior "polas singularidades dos pacientes e a necesidades médicos-legais da especial relación de suxeición coa administración.

Desde ACAIP-UXT consideran que a solución a este problema pasa por un compromiso por parte da administración penitenciaria e das propias comunidades autónomas "de non deixar caer o sistema sanitario penal".

"Non é só unha cuestión de atención médica, trátase da máis elemental asistencia e de non establecer unha dobre pena a quen se atopa privados de liberdade, sen obviar a grave alteración da orde e os problemas de seguridade que xera nos centros penais a falta de atención sanitaria", engaden.