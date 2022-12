O Nadal chega a Poio con espectáculo pirotécnico, música, chocolatada e menos horas de luces para aforrar

Inauguración da iluminación de Nadal 2022 en Poio © Concello de Poio

O Nadal 2022 xa chegou a Poio. Na noite deste venres, o municipio deu a benvida a esta época do ano coa inauguración da súa iluminación, á que non quixo faltar a cidadanía. Unhas 200 persoas acompañaron ao Goberno municipal no acto, marcado pola música, un espectáculo pirotécnico e unha chocolatada.

A festa comezou ás 19.00 horas con a animación musical grazas á actuación da Charanga Mil 9 e o reparto de calendarios do novo ano 2023.

A concelleira de Cultura, Raquel Rodríguez (BNG), tomou a palabra para agradecer ás persoas congregadas a súa asistencia, retando ás baixas temperaturas, "para participar con nós nesta benvida do Nadal, que volve ser especial porque, logo de dous anos moi duros, volvemos empezar de cero a gozar destas datas".

O alcalde, Luciano Sobral, Nito, tamén quixo felicitar as festas á veciñanza e agradeceu a presencia das persoas que retaron ao frío "para gozar do inicio dunhas festas tan importantes como o Nadal".

Logo das intervencións dos políticos comezou, chegou unha conta atrás antes de inaugurar a iluminación, que decorará a fachada do Consistorio e a contorna da Alameda durante estas vindeiras semanas.

O acto contou cunha sorpresa: un espectáculo pirotécnico, seguido polo berro ‘Viva o Nadal en Poio’ e por unha degustación gratuíta de rosca e chocolate quente.

A iluminación de Nadal de Poio está instalada por todo o municipio, máis aló deste núcleo no que este venres se celebrou a festa. En total, hai instalados preto de 300 elementos, entre os que non faltan arcos, adornos en luminarias en ‘photocalls’ en dous lugares emblemáticos, a Praza da Chousa de Combarro e a Praza do Mosteiro.

As luces de Nadal permanecerán en funcionamento ata o domingo 8 de xaneiro, unha vez pasada a festividade de Reis.

Este ano redúcese o horario de prendido, sendo de 18.00 a 1.00 horas, xa que o Concello entende que o contexto actual require dun compromiso de aforro e contención. En todo caso, nas noites máxicas do Nadal, Noiteboa, Fin de Ano e Reis, as luces estarán operativas ata as catro ma madrugada do día seguinte.

Este encontro festivo tamén serviu para a gravación do tradicional vídeo de Nadal de Poio, que nos vindeiros días proxectarase na canle oficial de YouTube do Concello de Poio, ademais de ser compartido en redes sociais, a través de Facebook e Instagram.