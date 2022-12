Celebración dun cuarto de século do Centro de Formación A Aixola de oficios do mar

Celebración dos 25 anos da creación do Centro de Formación A Aixola en Marín © Xunta de Galicia

No ano 1997, a Consellería do Mar poñía en funcionamento o Centro de Formación A Aixola no Porto de Marín. Este venres celebrábase o acto conmemorativo da súa creación neste espazo.

Ao longo destes 25 anos, máis de 2.000 persoas participaron nos 150 cursos que se impartiron nestas instalacións, cursos relacionados todos eles con actividades marítimas.

Nesta xornada, organizada polo Centro Tecnolóxico do Mar-Fundción Cetmar, que xestiona A Aixola, déronse cita tanto profesorado como alumnado actual e ex alumnos. Tamén asistiron representantes de entidades colaboradoras e integrantes dos diferentes equipos que dirixiron a entidade durante as diferentes etapas.

Paloma Rueda, directora-xerente do Cetmar, foi a encargada de presidir o acto, ao que acudían tamén Covadonga Salgado, directora do Instituto Tecnolóxico para ou Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), e a alcaldesa de Marín, María Ramallo, entre outras autoridades.

Este espazo converteuse desde os seus inicios nun referente nos ámbitos da construción de embarcacións de madeira e poliéster; na reparación e o matenimiento de instalacións náuticas eléctricas, mecánicas e hidráulicas; do mesmo xeito que na confección e reparación de redes, #ver e de materiais pneumáticos.

O alumnado que finaliza os seus estudos en Aixola destaca polo nivel elevado de inserción laboral. Un 60% das persoas que se formaron entre 2020 e 2021 formaban parte das listas do paro e seis meses máis tarde, tras concluír os cursos, un 76% xa se atopaba traballando, na maioría dos casos en temas relacionados coa formación recibida neste centro. Preto dun 40% continuaron formándose neste recinto noutras especialidades.

Neste 2022 impartíronse un total de 2.080 horas de formación, con máis de 150 estudantes. Para 2023, están previstos oito novos cursos para os que se atopa aberta a inscrición nesta ligazón.

As actividades formativas de Aixola atópanse financiadas pola Unión Europea.