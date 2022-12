Persoal da empresa de alimentación Marfrío, con sede en Marín, mobilizouse este venres para reclamar melloras laborais e salarais.

O 100% dos operarios e operarias de fabricación de elaborados, mantemento, oficinas, e do frigorífico, abandonaron os seus postos de traballo e secundaron o paro parcial e protestaron na contorna das instalacións da compañía no espigón norte do Porto marinense.

Demandan "melloras laborais e salariais" e insisten en que levan "máis dun ano de negociacións sen acordo", polo que decidiron abandonar os seus postos de traballo entre as 11:00 a 12:00 horas convocados polo comité de empresa para "rexeitar a actitude inmobilista da dirección, que tras máis dun ano negociando sen acordo a renovación do convenio de empresa".

Segundo explicou Xabier Aboi, representante da FGAMT-CIG de Pontevedra, "incluso con mediación do AGA, continúa sen querer evitar a perda de poder adquisitivo por parte do cadro de persoal nin avanzar en dereitos laborais". Denuncian tamén o "elevado custe salarial dunha dirección que está máis preocupada pola propaganda que por ter unha boa empresa na que se garanta o respecto polos traballadores".

O paro será tamén de 17:00 a 18:00 horas para que poida participar o persoal da quenda de tarde, e o estenderán tamén ao mércores 7 e ao venres 9 no mesmo lugar e no mesmo horario, xornadas nas que tamén haberá mobilizacións diante da empresa.

"Non se pode permitir que unha empresa que en tempos era a avanzadilla en dereitos sociais e laborais, que logo eran copiados por outras compañías do sector de alimentación, trate así ao seu persoal e non permita un convenio con dereitos que garanta o poder adquisitivo", rematou Aboi.