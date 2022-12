O atraso no acendido das luces de Nadal "non é un drama", asegura Lores

No medio da polémica que rodea o atraso ata o 16 de decembro do acendido da iluminación do Nadal en Pontevedra, o alcalde volveu a defender a decisión adoptada polo goberno municipal, que a xustificou apelando ao necesario aforro enerxético.

"Atrasar uns días a iluminación parécenos un xesto simbólico que é necesario neste momento", sostivo Miguel Anxo Fernández Lores, para aumentar a concienciación da sociedade respecto do consumo "excesivo" de enerxía e da loita contra o cambio climático.

Pontevedra, reiterou Fernández Lores, "vai ter iluminación de Nadal, só que se atrasa uns días". Aínda que recoñece que esta iluminación "dá alegría" á cidade, considera que "non é un drama" que as luces de nadal acéndanse uns días máis tarde.

O alcalde asegura que "afecta moito máis" ao comercio a crise económica, a elevada inflación e a alza de prezos ou a perda de poder adquisitivo da clase media "que uns días máis ou menos" coa iluminación do Nadal encendida.

Sexa como sexa, asegura que "respecto a opinión de todo o mundo" e afirma que lle parece "espléndido" que os comerciantes decoren e iluminen os seus comercios nestas datas para animar os seus establecementos e incentivar o consumo.

Desde o Concello defenden o esforzo que están a realizar "todos os días" para situar á cidade como referente, noutras cuestións, na organización de eventos deportivos, que atraen a miles de persoas a Pontevedra durante todo o ano.

Iso tamén é promocionar o comercio, asegura o alcalde, que recoñece que atrasar esta iluminación "poder ter un efecto" sobre o comercio, pero que en todo caso "é menor" con respecto á aposta pola promoción da cidade "que facemos todo o ano".