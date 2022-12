O Nadal xa ilumina Ponte Caldelas

Acendido da iluminación de Nadal de Ponte Caldelas © Concello de Ponte Caldelas Acendido da iluminación de Nadal de Ponte Caldelas © Concello de Ponte Caldelas

O Concello de Ponte Caldelas xa vive o Nadal, tras o aceso oficial da iluminación propia destas datas.

O pistoletazo de saída ás luces deuse este xoves na Praza de España, nun ano que estará marcado por medidas de aforro enerxético reducindo elementos de decoración, leds e tamén as horas de aceso.

Como novidade, sinala o goberno local, este ano instalouse na Praza de España unha árbore luminosa de 14 metros de alto transitable no seu interior.

Ademais a decoración estenderase polo rural e estará presente en todas as rotondas do municipio, na Reigosa, Cuñas, Pazos, Caritel e Forzáns.

En canto ao resto de elementos, mantense a tradicional árbore na Praza do Bispo, as luces nas camelias e as bólas colgantes da Alameda. Ademais na Praza de Placeres Castellanos ilumináronse dúas palmeiras que completan as luces presentes nas principais rúas da vila.