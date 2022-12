Denuncian actos vandálicos na parroquia de San Xulián

A Comunidade de Montes de San Xulián denuncia diversos actos de vandalismo e desfeitas en varias áreas recreativas da parroquia.

Por unha banda alertaron da subtracción de varios bancos de granito que estaban situados no merendero da zona do Pituco á beira da estrada que comunica con Salcedo e Figueirido, xunto á entrada da circunvalación, que tiveron que ser substituídos por outros de máis volume e consistencia, "para que sexa difícil levarllos".

Ademais detectaron varios danos na fonte e papeleiras que estaban situadas no mesmo lugar ocasionando gastos de reparación e substitución a cargo da Comunidade de Montes. Tamén no mesmo lugar tivo que ser retirado un contedor de carga lateral que puxera o Concello de Marín "xa que non se respectaba a hixiene no lugar e acumulábase moito lixo fose do mesmo", explican os comuneiros.

O último episodio tivo lugar a fin de semana do 19 de novembro cando rebentaron por segunda vez a billa da fonte situada no antigo campo de futbol do Pituco, ocasionando que a auga estivese vertiendo seguido ata que os membros da comunidade de montes decatáronse do suceso.

Os feitos están comunicados ás policías Local e Nacional de Marín e desde a comunidade de montes de San Xulián agradecen o bo trato recibido polo cal desde ambos os corpos anuncian que incrementasen a vixilancia pola parroquia e tamén se solicita a colaboración cidadá "moi importante para resolver este tipo de actos vandálicos".