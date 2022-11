O informe "A muller en SmartPeme" pon de manifesto o protagonismo feminino no desenvolvemento económico da provincia

A Deputación de Pontevedra deu a coñecer este mércores o informe "A muller en SmartPeme" que pon de manifesto o protagonismo das mulleres no emprendemento e desenvolvemento económico da provincia.

SmartPeme é unha rede de oficinas situadas nas diferentes comarcas da provincia de Pontevedra, atendidas por persoas asesoras especialistas, onde se presta un servizo de información e asesoramento gratuíto, presencial e personalizado sobre as Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC), as Novas Tecnoloxías e a mellora da competitividade empresarial.

"As mulleres estamos a liderar a creación de empresas e isto é unha extraordinaria noticia para o conxunto da sociedade", dixo a presidenta provincial Carmela Silva no acto de presentación deste informe no que estivo acompañada pola consultora especializada en sector público Marta Giménez.

Carmela Silva repasou as diferentes iniciativas que impulsa a Deputación en canto ao economía e ao emprendemento que están sendo lideradas nunha "maioría absoluta" por mulleres como os coworking en Barro, con 117 proxectos participantes dos que 70 foron impulsados por mulleres; o I Programa de Emprendemento, con 12 proxectos dos que 8 foron liderados por mulleres; ou o I Programa de Emprendemento do Viveiro de Lalín, con 6 iniciativas das que 4 tiñan nomes femininos.

Tamén recordou que na primeira aceleradora multisectorial de 8 proxectos participantes 6 foron impulsados por mulleres, do mesmo xeito que acontece coas diversas edicións da aceleradora de turismo, nas que participaron 34 proxectos dos que 24 foron liderados por mulleres, ou as de comercio, con 20 iniciativas das que 14 foron desenvolvidas por mulleres.

No caso concreto de SmartPeme, Marta Giménez detallou que o 56% das persoas usuarias do programa son mulleres, con 46 anos de idade media, que nun 70% contan con educación universitaria e nun 80% con nivel medio de coñecementos TIC.

O informe recolle que as mulleres lideran principalmente o número de empresas que aproveitan os servizos de SmartPeme e acoden na súa maioría ás oficinas de Pontevedra, Vigo e O Porriño para recibir solucións a demandas relacionadas coa páxina web, redes sociais e ECommerce.

A ampla maioría delas son autónomas e dirixen micropemes ou se atopan emprendendo en sectores como o comercio polo miúdo (moda, téxtil, artesanía), seguido doutros servizos persoais (psicoloxía, coaching e servizos de apoio) e empresas vinculadas ao turismo (aloxamento e restauración). Ademais dirixen de media a tres persoas empregadas.