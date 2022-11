O Concello contrata arranxos nos colexios de Carril, Piñeiriño, Rubiáns e O Vilar

A Xunta de Goberno Local do Concello de Vilagarcía aprobou nas últimas semanas a contratación de diversas obras de arranxos e mantementos a realizar en cinco dos centros educativos do municipio.

Concretamente actuarase no colexio Rosalía de Castro de Carril, no CEIP de Piñeiriño, na Escola Municipal de Música, no colexio de Rubiáns e na escola unitaria do Vilar, en Bamio.

Cun investimento total de 34.750 euros, os traballos a realizar consisten en actuacións para resolver filtracións de auga, limpeza de canlóns e instalacións de novos portais de acceso ás instalacións.

Estas medidas completan ás labores da posta a punto previa a cada inicio de curso e ás obras menores de conservación e mantemento das instalacións educativos que o Concello realiza de forma constante ao longo do ano con persoal municipal.

O maior investimento desta quenda de actuacións corresponde á do colexio Rosalía de Castro de Carril, onde se van a levar a cabo dúas actuacións cun custe total de 23.086 euros.