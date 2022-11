A CIG pide solucións na rúa ante a situación económica e social extrema

Protesta da CIG contra a crise e a pobreza © Mónica Patxot Protesta da CIG contra a crise e a pobreza © Mónica Patxot Protesta da CIG contra a crise e a pobreza © Mónica Patxot

O sindicato nacionalista convocou á cidadanía a unha concentración este martes 29 na praza da Peregrina en Pontevedra. Durante o acto deuse lectura a un manifesto reclamando accións ao goberno estatal e á Xunta de Galicia para facer fronte ao incremento das desigualdades e da pobreza. Ao berro de "menos discursos e máis recursos" reivindicaron salarios dignos e políticas públicas.

Desde a CIG sinalan que a situación de crise actual se debe á ofensiva do capital e ao belicismo xerado pola OTAN que toma a guerra como sistema de dominación dos pobos e das clases populares. Esta situación provocou un incremento alarmante da inflación, coa subida dos prezos da electricidade e dos combustibles, pero tamén dos produtos de primeira necesidade causando graves problemas na clase traballadora.

Lembran que Galicia presenta comarcas enteiras e sectores produtivos que se atopan agonizando. Os números reflicten, segundo a central nacionalista, un descenso do emprego e da industria fronte a un incremento da emigración e unha poboación cunha media de idade elevada.

Sinalan que os orzamentos recollidos polo Goberno español e pola Xunta de Galicia para o 2023 evitan solucións para abordar as graves carencias e as necesidades sociais. Alertan do aumento da precariedade laboral cun diálogo social "nefasto" mentres o salario mínimo interprofesional e as pensións permanecen por baixo do que recomenda a Carta Social Europea.

A CIG fai un chamamento a reivindicar na rúa un Plan de Choque urxente para deter a subida dos prezos e buscar unha saída xusta en Galicia á crise actual. Esixen ao goberno estatal e da Xunta de Galicia medidas inmediatas de intervención pública na economía e en sectores como o financeiro ou o enerxético que eviten que a clase traballadora volva pagar sufrindo as consecuencias desta crise.

Entre os asistentes á concentración atopábanse representantes do sector do comercio do metal e da limpeza dos hospitais da área sanitaria, colectivos que actualmente manteñen conflitos laborais coa patronal.