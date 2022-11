Zapatillas solidarias inspiradas nunha pintura creada por persoas de Amencer-Aspace

A marca de calzado Krack e a asociación Amencer-Aspace presentaron unhas zapatillas con fins solidarios coincidindo co denominado "Giving Tuesday", un movemento global que promociona a colaboración social entre persoas, organizacións e empresas.

Este calzado presenta unha mensaxe especial ao inspirarse nunha pintura realizada por persoas con parálise cerebral coas súas cadeiras de rodas, dentro do proxecto 'A arte das nosas pegadas'.

Todos os beneficios da venda destas zapatillas destinaranse a Amencer, segundo indica Julia González, responsable de comunicación de Krack, afirmando que o obxectivo é axudar ás persoas usuarias e colaboradores a seguir co seu labor. Esta proposta convida a cada un para trazar o seu camiño e "deixando pegadas" no camiño dos demais, sinala pola súa banda a xerente de Amencer-Aspace, Mónica Touriño.

A representante da asociación mostra a súa satisfacción por este compromiso por parte da empresa de calzado que permite traballar por e para as persoas que teñen unha parálise cerebral ou un trastorno neuromotor, apoiándoas e acompañándoas no seu día a día. As zapatillas atópanse á venda nas tendas e na web de Krack coa intención de que nestas datas próximas ao Nadal espértese o espírito de solidariedade.